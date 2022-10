Albenga, l’ex bomber del Torino Marco Ferrante entra nella dirigenza ingauna

La settimana dell’Albenga è iniziata con il presidente Simone Marinelli furioso contro la famiglia Colla, da cui aveva preso il testimone in estate, per la questione degli assegni rilasciati dall’ex patron ingauno di cui l’attuale numero uno ha affermato di non essere stato informato. Accuse a cui la famiglia Colla Fantino ha risposto con una nota.

Eccezion fatta per questa questione, la stagione dell’Albenga prosegue con il vento in poppa vista che la squadra di mister Pietro Buttu ha vinto tutte le otto partite di campionato. Domenica contro il Taggia ci sono concrete chance di prolungare la striscia di risultati positivi. Anche in seno alla dirigenza vi sono novità di rilievo. L’ex attaccante della Serie A Marco Ferrante è entrato ufficialmente a far parte del club.

La nota della società: “L’ A.S.D. Albenga 1928, comunica che Marco Ferrante, dirigente sportivo ed ex calciatore professionista che ha militato in varie squadra di serie A tra le quali Torino, Napoli, Bologna, Inter, da oggi entra a far parte dello staff dirigenziale della prima squadra. A Marco, il benvenuto e l’augurio di buon lavoro da parte del presidente Simone Marinelli, dei soci e di tutta la società”.