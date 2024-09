Tragico incidente a Cosseria, morto un uomo: un ragazzino trasportato in codice rosso con l’elisoccorso

Agg. 19.03. Tragico epilogo a seguito dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Cosseria. L’uomo (M.B., originario di Cengio) che si trovava a bordo dell’auto ha perso la vita. Insieme a lui viaggiavano anche due minori, uno dei quali è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso Grifo all’ospedale Gaslini di Genova. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. La SP42 è stata chiusa dopo il bivio nei due sensi di marcia. Per chi arriva da Cairo e da Carcare occorre prendere la strada per Lidora – Marghero e Montecalasu SP 28 BIS direzione Millesimo e viceversa.

Cosseria. Incidente stradale questo pomeriggio a Cosseria, sulla SP42, la strada che collega San Giuseppe di Cairo a Cengio, dove un camion si è scontrato violentemente con un’automobile. L’incidente è avvenuto intorno alle 17:40.

Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe rimasta gravemente ferita a seguito dello scontro.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso, tra cui l’automedica del 118, le ambulanze della Croce Rossa di Cengio e Millesimo. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per liberare la strada e mettere in sicurezza i mezzi coinvolti.

Il traffico è stato temporaneamente bloccato per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.