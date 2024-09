Occupazione, la lista Vince Liguria a Russo: “Scarica su Bucci i dati negativi, avrebbe dovuto fare il sindaco della città del Mulino Bianco”

Savona. “Più che della città della Torretta, Marco Russo avrebbe dovuto fare il sindaco della città del Mulino Bianco. Così si sentiva dire che intorno a sé era tutto bello, tutto giusto, tutto felice. Marco Bucci ha fatto notare che Savona è l’unica in Liguria a far registrare un calo dell’occupazione e Russo lo ha subito accusato di essere ostile e straniero, indegno di candidarsi a presidente della Regione. La verità fa male, ma resta verità”. Così Vince Liguria replica alle dichiarazioni del sindaco di Savona Marco Russo che “prova a scaricare su Marco Bucci i dati negativi dell’occupazione negli ultimi anni in provincia di Savona”.

“Capiamo benissimo che il modello di governo della Regione per la sinistra sia quello di andare contromano, ma se tutte le altre province crescono e Savona no, preferiremmo essere governati da uno come Marco Bucci che vede il problema e pensa a risolverlo, come ha sempre dimostrato di saper fare. Non da chi mette gli occhiali rosa tendenti al rosso e attacca chi vuole cambiare. La differenza, ancora una volta è tutta lì, e forse Marco Russo non si rende conto di ammetterla con le sue stesse parole”.

“Quando prova a scaricare la colpa su altri, fa notare che i problemi del savonese nascono da criticità importanti che affondano le loro radici negli ultimi anni e che i governi nazionali non hanno saputo risolvere. Bravo, sa mica dirci anche chi è stato ministro del Lavoro negli ultimi anni di decrescita infelice di Savona? È mica omonimo di quello che oggi lui sostiene come governatore?”, continuano gli esponenti di Vince Liguria. Che poi chiudono ricordando a Russo gli altri danni fatti dalla sinistra proprio a Savona: “Visto che parla di competenze locali, regionali e nazionali, il sindaco di Savona potrebbe anche raccontare ai cittadini a quanto ammontava il buco lasciato dall’amministrazione Berruti. E di chi come Ilaria Caprioglio, a guida di un’amministrazione di centrodestra, a costo di politiche impopolari, aveva riempito le casse del Comune con quei 14 milioni che con le giunte di sinistra erano spariti”.