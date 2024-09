Incidente mortale a Cosseria: la vittima è il cengese Marco Bertola, 57 anni

Cosseria. Una tragica fatalità, quella in cui ha perso la vita, nel tardo pomeriggio di oggi, Marco Bertola, per gli amici “Berta”, 57 anni e originario di Cengio. La dinamica dell’incidente avvenuto in località Rossi, lungo la Sp 42, non è chiara, ma dall’impatto tra l’auto guidata da lui, una panda, e un camioncino, ad avere la peggio è stato proprio l’uomo valbormidese.

Con lui viaggiavano i figli, due gemelli di 12 anni, alunni del comprensivo Luzzati: uno, con ferite lievi, è stato trasportato al San Paolo in codice giallo, per l’altro, invece, più grave, è stato necessario l’intervento di Grifo che lo ha accompagnato al Gaslini di Genova in codice rosso.

Bertola, meccanico specializzato nell’azienda Fresia di Millesimo, era molto conosciuto. Da sempre appassionato di motori e di due ruote, era noto a Cengio anche per l’attività dei genitori, Laura e Giuseppe, gestori per anni del distributore di carburante in via Padre Garello.

La notizia ha suscitato un’ondata commossa di messaggi di cordoglio, che si stanno già rincorrendo sui social e in paese, e si attendono aggiornamenti anche sulle condizioni di salute dei due ragazzini coinvolti nel tragico sinistro.