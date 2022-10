Eccellenza, Albenga sotto il segno dei gemelli Graziani: “Contenti di essere a casa”

Albenga. Il cognome è quello dell’ex centravanti campione del mondo e capitano del Torino, ma uno di loro gioca a centrocampo. Thomas e Gabriel Graziani sono state due belle scoperte nella passata stagione, nonostante i vari problemi societari che hanno un po’ condizionato l’ambiente.

Simone Marinelli ha voluto subito portarsi a casa Pietro Buttu, poi costruire l’intera squadra con le indicazioni di quest’ultimo. Tra gli intenti c’era quello di cogliere la palla al balzo, cercando di riunire i due gemelli che, per un motivo o per l’altro, non era così scontata la loro permanenza. Con la conferma di Thomas e l’immediato ritorno di Gabriel dal Casale, Marinelli ha potuto dare la possibilità al tecnico ingauno di poter contare su questi giovanissimi prospetti. I risultati? L’attaccante è l’attuale capocannoniere del campionato, mentre il centrocampista svolge una funzione importantissima nella fase di costruzione e in quella di difesa.

Insomma, assieme a tutto il lavoro del collettivo bianconero, con queste otto vittorie consecutive raggiunte, c’è anche il contributo di due ragazzi che, essendo ingauni, hanno il sogno di poter diventare grandi partendo proprio da Albenga.

Thomas, la tua doppietta contro la Lavagnese è arrivata in una partita “pazza”..

“Verissimo. Volevo subito toccare tanti palloni per prendere fiducia e, di conseguenza, giocare meglio perché mi sentivo un po’ fuori dal gioco. Dopo il gol ci siamo caricati tutti, facendo una bella azione di squadra. Nel secondo tempo siamo andati in svantaggio, secondo me immeritatamente siccome c’è stato un netto fallo di mano che commette il giocatore che ha segnato”.

Però vuol dire che c’è qualcosa di forte che vi ha permesso di rialzarvi, giusto Gabriel?

“La squadra ha una personalità importante per riprendere in mano una partita del genere. Poi noi siamo forti, difendiamo e attacchiamo in undici e siamo davvero completi. Io mi trovo molto bene con tutti i miei compagni di reparto. Per esempio, Costantini è un giocatore da cui posso solo imparare”.

Una stagione che per l’attaccante classe 2004 è iniziata come meglio era difficile prevedere, soprattutto per via di suoi miglioramenti vari..

“Spero si veda da fuori che quest’anno faccio anche un lavoro di copertura, corro indietro quando c’è bisogno di aiutare la squadra. Sul fatto di essere in forma, la scorsa stagione giocavo in un 4-3-3 e facevo l’esterno alto, quindi in un 3-5-2 mi trovo sicuramente meglio perché mi è sempre piaciuto fare la seconda punta. Inoltre è un grande vantaggio giocare con Santiago Sogno, che mi fa fare bella figura facendo tanto lavoro sporco e mettendomi in condizioni di fare bene. Insomma, amo stare vicino alla porta”.

Per un centrocampista il gioco è la fonte del proprio compito. Ecco perché, anche a Gabriel come al suo allenatore, infastidiscono due parole..

“A chi parla di ‘corto muso’ non c’è neanche da rispondergli. Noi facciamo semplicemente la nostra partita, poi se arrivano risultati di misura vuol dire che siamo sempre sul pezzo. Secondo me domenica abbiamo giocato tanto e bene, mi sembra scontato che se si passa sul 3-2 c’è da pensare un po’ più a coprirsi: ci sono varie fasi della partita, quelle in cui bisogna attaccare con il possesso palla e quelle in cui bisogna difendere compatti”.

A proposito di Buttu..

“Ne abbiamo sentito parlare e abbiamo fatto due allenamenti con lui quando era a Finale, visto che c’era la possibilità di poterlo già conoscere lì. Ora lo stiamo vivendo di volta in volta e possiamo dire che da un punto di vista calcistico sia preparatissimo, ma non c’è bisogno che lo diciamo noi. Ci dà sempre quel qualcosa in più ogni partita, facendoci stare sempre sul pezzo e martellandoci dal martedì sino alla domenica. Umanamente è una bravissima persona alla quale vogliamo già bene”.

Anzi, Gabriel dichiara fermamente:

“Se mi dicesse di andare in guerra, io ci andrei. Buttu è la prima persona a cui do ascolto”.

E la mentalità da bomber che sta avendo Thomas è frutto del duro lavoro settimanale..

“Quando tutti mi dicono di quanti gol ho segnato, io rispondo sempre che il campionato è lungo: se hai fatto 7 gol e ti accontenti non serve a nulla. Infatti il mister mi chiede sempre di allenarmi bene e di cercare di essere sempre freddo sotto porta, non solo alla domenica ma anche nelle partitelle”.

Poi un commento su Simone Marinelli..

“Il presidente è molto presente e non ci fa mancare nulla, ci dà una bella dose di carica. Ha fatto un grande lavoro anche con noi e ne siamo molto contenti. Come avevo già detto, quando ha saputo che non andavano bene le cose a Casale, gli è subito partita la voglia di riportarci a casa”.

Anche loro vogliono unirsi alla predica della calma, nonostante percepiscano segnali positivi attorno all’ambiente..

“È presto parlare di Serie D, siamo ad otto partite giocate e ce ne sono ancora parecchie, troppe. Che ci sia entusiasmo basta solo vedere una nostra partita in casa per accorgersene. Domenica, quando eravamo sul 2-2, c’è stata una palla di Beluffi che è uscita di pochissimo baciando il palo. Si è sentito lo stadio sussultare fortissimo, erano veramente in tanti. Questo a noi dà una carica assurda, non possiamo fallire davanti a tutta questa gente che ci vuole bene: glielo dobbiamo”.

Infine, volete dire qualcosa l’uno dell’altro?

Thomas: “Nessuno lo dice perché si sono vinte le partite, però l’assenza di Gabriel è pesata molto. Non lo dico perché è mio fratello, ma credo che sia il giovane che ha più gamba di tutti, con una forza fisica impressionante e lo hanno visto tutti quando è entrato la prima volta che si è ripreso dall’infortunio: andava il doppio degli avversari, non lo prendevano mai. Quindi è un giocatore fondamentale per noi”.

Gabriel: “I numeri parlano chiaro: Thomas ha iniziato la stagione in maniera quasi perfetta. Sono sicuro che avrà altre soddisfazioni nel corso del tempo perché, tralasciando i gol, ma si vede che è più dentro il gioco ed è più sereno. La dimostrazione lampante è la sua doppietta di domenica contro una delle pretendenti alla promozione in Serie D. Vediamo come continuerà e gli auguro di rimanere su questa strada”.