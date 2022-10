Calcio, Savona contro Speranza: la cronaca live del derby cittadino di Prima Categoria

SPERANZA 0 – SAVONA 1 (8′ Sofia)

Come si evince dal numero di maglia, Quintavalle quest’oggi gioca in posizione avanzata insieme a Caredda. Sofia è posizionato come esterno destro del 4-4-2.

8′ Savona in vantaggio! Corner dalla destra. Sofia è bravo ad anticipare il suo marcatore e la gira sul palo più lontano. Gran goal della punta biancoblù. Anche oggi il Savona è sostenuto da un nutrito gruppo di ultras che con tamburi, cori e bandiere tifa per la squadra.

6′ Tentativo del Savona con Cavallaro: conclusione che si spegne a lato senza impensierire Berruti.

Nello Speranza giocano dal primo minuto Cham e Sabally, due giocatori che avrebbero dovuto disputare il campionato in biancoblù prima del ribaltone estivo e del passaggio dalla presidenza Mordeglia al gruppo romano.

1′ Si parte. Speranza in verde, con maglia a bande verticali biancoverdi. Classica divisa a striscioni biancoblù per il Savona. Speranza subito in avanti.

Primo tempo

Speranza: 1 Berruti, 2 Leone, 3 Barranca, 4 Frosio, 5 Sciutto, 6 Orsolini, 7 Conti, 8 Sabally, 9 Cham, 10 Accatino, 11 Buzali. A disposizione: 12 Fradella, 13 Diagne, 14 Certomà, 15 Greppi, 16 Pasquino, 17 Palmiere, 18 Boccardo, 19 Tona. Allenatore: Gerundo.

Savona: 1 Barbara, 2 Di Roccia, 3 Esposito, 4 Cavallaro, 5 Matarozzo, 6 Apicella, 7 Fancellu, 8 Pondaco, 9 Quintavalle, 10 Caredda, 11 Sofia. A disposizione: 13 Fontana, 14 Marrapodi, 15 Lanzarotti, 16 Brazzino, 17 Moscino, 18 Dalipi, 19 Brema.

Arbitro: Samanta Saffioti di Genova.

Santuario. Nove punti lo Speranza, sei il Savona. Nel mondo rovesciato di questo campionato di Prima Categoria “B”, la formazione rossoverde parte con i favori del pronostico: rosa più ampia, possibilità di allenarsi a 11 senza dover migrare. In più, il ritorno in rossoverde del forte centrocampista Sabally che sarebbe dovuto essere il faro del Savona di Mordeglia rende bene l’idea del momento. Tuttavia, viene difficile non considerare questa gara da “tripla” visto che gli striscioni di Ermanno Frumento non hanno ancora perso una gara tra Coppa Liguria e campionato e dimostrano sempre grande attaccamento ai colori.