Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria

Eccellenza (18^ giornata)

Torna a vincere l’Albenga dopo due sconfitte nelle ultime due. La squadra di Buttu si sbarazza del Rapallo, che rimane al penultimo posto in classifica. Scatto di orgoglio del Finale, che dopo circa tre mesi torna al successo superando e mettendo nei guai la Sestrese. La Cairese perde il big match contro il Campomorone Sant’Olcese e si allontana dal secondo posto, che ora dista quattro lunghezze.

Risultati

Albenga 3 – Rapallo 0 (cronaca); Arenzano 0 – Athletic Club 0; Busalla 1 – Angelo Baiardo 1; Cairese 1 – Campomorone 2; Canaletto 0 – Imperia 2; Finale 2 – Sestrese 1 (cronaca); Forza e Coraggio 1 – Voltrese 0; Lavagnese 1 – Rivasamba 0; Taggia 0 – Genova Calcio 1.

Classifica: Albenga 43; Lavagnese e Forza e Coraggio 34; Arenzano, Imperia e Cairese 30; Campomorone e Genova Calcio 29; Athletic Club Albaro 26; Busalla, Rivasamba e Baiardo 24; Taggia 20; Sestrese 18; Voltrese 17; Finale 16; Rapallo 11; Canaletto 9.

Promozione (17^ giornata)

Pietra Ligure e Praese si preparano allo scontro diretto di domenica prossima a suon di poker. I savonesi di mister Pisano vincono senza patemi contro la Golfo Dianese, squadra impelagata nei bassifondi. Più arduo era il compito dei genovesi che, tuttavia, riescono a rifilare tre reti a un Celle Varazze che sembra proprio non riuscire a girare al massimo nonostante gli ulteriori rinforzi invernali. Passo falso per la Carcarese, che dopo l’exploit infrasettimanale nel recupero contro la Praese non va oltre l’1 a 1 in casa del fanalino di coda Baia Alassio. Guizzo del Legino nello scontro diretto salvezza contro la Campese. Buon punto per il New Bragno contro Ventimiglia ma classifica tutt’altro che tranquilla per la squadra di mister Monte. Ceriale e Soccer Borghetto vedono frenare le rispettive ambizioni al cospetto di Serra Riccò e Borzoli. Continua a stupire la matricola Sampierdarenese.

Risultati

Baia Alassio 1 – Carcarese 1 (cronaca); Borzoli 2 – Soccer Borghetto 1; Ceriale 0 – Serra Riccò 1; Legino 1 – Campese 0; New Bragno 2 – Ventimiglia 2; Ospedaletti 2 – Sampierdarenese 3; Pietra Ligure 4 – Golfo Dianese 0; Praese 4 – Celle Varazze 1.

Classifica: Pietra Ligure 43; Praese 38; Serra Riccò 32; Borzoli 29; Sampierdarenese 28; Ceriale 26; Ventimiglia, Celle Varazze e Soccer Borghetto 25; Carcarese 24; New Bragno 19; Legino e Campese 17; Golfo Dianese 11; Ospedaletti 10; Baia Alassio 7.

Prima Categoria “A” (15^ giornata)

Ci sono due campionati. Quello per la promozione, diretta o tramite i play off, è quello per la lotta salvezza. Una spaccatura sancita dalla vittoria 3 a 1 dell’Aurora contro il Millesimo, squadra “prima” del gruppo di chi deve mantenere la categoria. Spicca ma non stupisce viste le arcinote vicissitudini degli imperiese l’11 a 0 con cui il Pontelongo ha superato l’Argentina Arma. Tre le squadre di vertice, rallenta soltanto la San Francesco Loano, fermata sul 2 a 2 dall’Altarese.

Risultati

Millesimo 1 – Aurora 3; Area Calcio Andora 4 – Virtus Sanremo 1; Atletico Argentina 0 – Pontelungo 11; Oneglia 0 – Vadino 3; Plodio 0 – Camporosso 1; San Francesco Loano 2 – Altarese 2; San Filippo Neri Yepp 2 – Mallare 2 (cronaca).

Classifica: Camporosso 39; Pontelungo 38; San Francesco Loano 35; Area Calcio Andora e Aurora 31; Millesimo 20; Vadino 19; Altarese e Virtus Sanremo 16; Plodio e San Filippo Yepp 13; Mallare 10; Oneglia (-4) 7; Atletico Argentina (-3) -3.

Prima Categoria “B”

Si accorcia un divario e se ne allarga un altro. Nel primo caso, si tratta del distacco tra prima e seconda, con il Pra’ FC che battendo la Vadese rosicchia due punti al Quiliano&Valleggia, fermato sullo 0 a 0 dal Savona dopo otto successi consecutivi. La distanza che inizia a pesare e che potrebbe estromettere alcune squadre dai play off è quella di otto lunghezze che separa il Madone terzo della classe dalla Spotornese, quest’ultima sconfitta dall’Olimpic, squadre che sta giocando il ruolo di vera e propria mina vagante in questa seconda parte di stagione. La Priamar Liguria batte la Veloce, che pare così dire addio a qualsiasi velleità di salvezza, e mette nel mirino il Città di Cogoleto, che ha ottenuto però un pareggio incoraggiante contro lo Speranza.

Risultati

Multedo 2 – Albissole 1; Masone 1 – Letimbro 0; Spotornese 1 – Olimpic 2; Pra’ FC 3 – Vadese 0; Quiliano&Valleggia 0 – Savona 0 (cronaca); Veloce 2 – Priamar Liguria 3; Speranza 0 – Città di Cogoleto 0.

Classifica: Quiliano&Valleggia 36; Pra’ FC 33; Masone 32; Spotornese 24; Savona, Multedo e Speranza 22; Albissole 21; Vadese e Olimpic 19; Letimbro 16; Città di Cogoleto 12; Priamar Liguria 10; Veloce 2.