Prima Categoria, il Plodio sceglie un mister piemontese: Briatore alla guida dei biancoblù

Il Plodio ha scelto l’erede di mister Dario Roso. La società ha comunicato questa mattina che il nuovo allenatore, chiamato a centrare la salvezza in Prima Categoria è il piemontese Andrea Briatore. Nel suo passato, tra le altre, le panchine di Bagnasco, Ceva e Dogliani.

Mister Briatore eredita una squadra che seppur venga da dieci sconfitte nelle ultime undici partite è ancora in corsa per la salvezza diretta, visto l’andamento a rilento di tutte le squadre dal Millesimo in giù. L’impegno è subito probante visto che i valligiani domani saranno in scena sul campo del Vadino, che a quota sedici precede di tre punti il Plodio.

Il comunicato della società:

L’Asd Plodio 1997 comunica che per il proseguimento della stagione la gestione tecnica della squadra sarà affidata ad Andrea Briatore.

Andrea, originario del basso Piemonte, ha già allenato a Ceva, Bagnasco, Garessio, Carrù e Dogliani e inizialmente, vista la poca conoscenza del girone ligure, sarà coadiuvato da Abate Fabio, già nostro direttore sportivo.

Ad Andrea il nostro benvenuto con l’augurio che possa centrare il prima possibile l’obbiettivo salvezza. Vamos Cioi…