Il Mallare risale, mister Durando: “Siamo in 17 ma tosti. Testa a Millesimo e Argentina”

Il Mallare di mister Marco Durando ha nelle ultime due uscite aggiustato un classifica che era alquanto deficitaria. Non che ora possa dormire sonni tranquilli, ma la vittoria sul Plodio e il pareggio 2 a 2 sul campo della San Filippo Neri fanno guardare con maggiore ottimismo al futuro: “Mi accontento del pareggio per il carattere che ha avuto la squadra. Tra mercoledì scorso contro il Vadino e il match contro il Plodio abbiamo corso molto. La San Filippo Neri è una buona squadra, che gioca a calcio. Questo risultato ci dà fiducia“, afferma l’allenatore dei “lupi”.

Il Mallare è andato in vantaggio due volte, ma non c’è più di tanto il rammarico per non aver fatto bottino pieno contro una diretta concorrente. “La nostra rosa è sempre corta – prosegue-. Siamo in 17 e dobbiamo con le nostre forze tirarci fuori da questa situazione. Ne abbiamo contattati tanti ma non sono voluti venire. Abbiamo lavorato tanto sulla testa. Abbiamo corso anche il rischio di andare in svantaggio. Ben venga questo punto quindi”.

Dando uno sguardo ai prossimi impegni, è evidente come sia fondamentale battere un Atletico Argentina ormai alla deriva (fra due settimane) e cercare di non perdere settimana prossima contro un Millesimo più attrezzato ma non particolarmente brillante quest’anno, come denota una classifica che non permette sogni di gloria. Dopo, infatti, quattro match da bollino rosso contro Andora, Pontelungo, San Francesco Loano e Aurora. “Dobbiamo fare più punti possibili in queste due partite per poi tirare le somme e presentarci al meglio al ciclo terribile. Sono soddisfatto della prestazione odierna”, ribadisce mister Durando.