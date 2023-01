Calcio, Finale. Dagnino ancora decisivo dal dischetto: “Corriamo gli uni per gli altri”

Finale Ligure. Prima per riacciuffare l’Imperia, dopo per sorpassare la Sestrese e aiutare la sua squadra a vincere uno scontro diretto decisamente importante. Non male come settimana quella di Diego Dagnino, freddo in entrambi i tiri dagli undici metri che portano punti alla causa del Finale.

“Domenica scorsa era arrivata una buona prova ma se le pareggiamo tutte non ci salviamo – dichiara il centrocampista ex Albenga -. Bisognava vincere e dare un segnale al campionato, fermando una diretta concorrente. L’ambiente è felice e stiamo lavorando correndo gli uni per gli altri. Giocare con calciatori della classe di Scalia e Genta è molto bello, bisogna sapersi mettere a disposizione“.

Il rigore di Dagnino