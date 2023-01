Calcio, Finale. Balleri sorride per il ritorno alla vittoria: “Risultato meritato”

Finale Ligure. Dopo tre mesi d’astinenza, i finalesi tornano a festeggiare una vittoria. Il tempo è stato tanto, ma quella ottenuta oggi contro la Sestrese dà uno slancio importante ai ragazzi di David Balleri, soprattutto a livello morale oltre che per ragioni strettamente di classifica.

“Sapevamo che dovevamo fare risultato – esordisce il tecnico giallorossoblù -. Siamo partiti bene, creando diverse occasioni, ma poi su due calci d’angolo ci siamo un po’ impauriti e abbiamo smesso di giocare. Nel secondo tempo volevamo sbloccare la partita, invece la Sestrese è stata molto brava a farlo prima di noi. Poi i ragazzi hanno continuato a crederci e sapevamo che in ripartenza avremmo fatto male al nostro avversario. Quindi è stato raggiunto un risultato che giudico meritato“.

L’ingresso di Gianni Vierci dalla panchina, lasciando in campo ugualmente Sako e Risso, è stato un fattore importante per cambiare l’inerzia della sfida. Difatti l’azione del primo gol è una manovra corale partita dal classe 2004 italo giapponese, portata avanti dall’ex Vado e conclusa dall’ex Lavagnese. Insomma, un segnale anche allo stesso reparto offensivo finalese: “Mi auguro che con oggi il nostro attacco si sia definitivamente sbloccato. Gianni è un giocatore che a partita in corso fa male ed oggi lo ha dimostrato. Assieme a Risso e Sako abbiamo dei giocatori molto veloci e forti, ma penso che Vierci sia riuscito a fare quello che gli avevo chiesto: spaccare la partita“.

Così come può essere un segnale anche per lo stesso Sako, autore del gol del pareggio: “Deve stare tranquillo perché nessuno gli mette pressione. Per noi è un giocatore fondamentale e mi auguro che già da domenica prossima possa segnare nuovamente per portare punti importanti”.

Una vittoria, quindi, che permette al Finale di accorciare il gap con le dirette concorrenti: “Dobbiamo continuare a lavorare seriamente durante la settimana, siccome per noi è importantissimo arrivare al top alle partite e con la testa giusta. Il nostro problema è proprio questo. Se siamo consapevoli delle nostre forze penso che questa squadra potrà andare avanti bene“.