Quiliano&Valleggia, Fabbretti analizza il pareggio di domenica: “Ci è mancato solo il gol, ora testa al Prà”

Quiliano. Domenica presso “l’Andrea Picasso” Quiliano&Valleggia e Savona si sono affrontate nel match di cartello valevole per la quindicesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Alla fine le due squadre si sono annullate replicando il risultato dell’andata, ovvero uno 0-0 in parte utile ad entrambe per continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi.

Nel post gara ad illustrare il proprio punto di vista sulla partita è stato Igor Fabbretti, capitano dei biancorossoviola (vista l’assenza di Grippo, ndr) il quale ha esordito dichiarando: “Credo che la sfida per quanto ci riguarda sia stata interpretata nel modo giusto. Abbiamo avuto delle occasioni, l’unica cosa che ci è mancata è stato il gol. Senza segnare non si vince, l’importante però era non perdere. Andiamo avanti consapevoli del fatto che dovremo lavorare bene in settimana per farci trovare pronti in vista dello scontro diretto di domenica prossima.”

Successivamente l’intervistato si è soffermato sul finale di gara disputato dalla sua squadra, una fase in cui il Quiliano&Valleggia ha spinto molto senza tuttavia riuscire a trovare la tanto cercata rete da tre punti. “Abbiamo concluso la partita in crescendo – ha dichiarato Fabbretti – ci abbiamo creduto senza mai mollare e questo è un ottimo segnale.”

Infine il capitano dei biancorossoviola ha terminato il proprio intervento rivolgendo lo sguardo proprio al big match che domenica prossima vedrà la compagine guidata da mister Ferraro fronteggiare il Pra’: “Devo dire che di testa ci siamo. Andremo a giocarci una partita sicuramente difficile, tuttavia cercheremo di lavorare bene in settimana come abbiamo sempre fatto. Ci prepareremo al meglio e sono sicuro che sapremo farci trovare pronti.”