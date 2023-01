Calcio, Prima Categoria. Si chiude con un pareggio la partita tra San Filippo Yepp e Mallare

SAN FILIPPO YEPP 2 (33’ Macaluso, 81’ Ferrara) vs MALLARE 2 (6’ Lupino, 70’ Branchetti)

95’ E finisce qua, pareggio per 2 a 2

94’ Muca prova l’ultimo tiro della partita, pallone però calciato sulla luna

92’ Ammoniti Guidi e Palmiere per uno scontro verbale

90’ Annullato un euro gol a Ristagno per un presunto fuorigioco. Punizione da posizione laterale, dalla quale il numero 16 disegna una parabola che gonfia la rete. Ora grosse recriminazioni per Accame da parte dei padroni di casa, un giocatore del Mallare aveva toccato la palla con il braccio

87’ Azione personale di Ferrara che, con una finta ubriacante, mette giù un difensore ospite e calcia alle stelle

85’ Ottimo intervento di Kadrija che esce e sventa una possibile occasione da gol

83’ Esce Talladira per Comoli

81’ La pareggia Ferrara! Fa tutto lui: si conquista il corner, lotta sulla palla in area e calcia trovando la rete e ponendo la giusta conclusione a questa sua perfetta azione

76’ Fuori Branchetti per infortunio, subentra Gioka

73’ Dopo la punizione di Di Mari, pallone che carambola in area e trova Ferrara, il suo tiro si spegne fuori di poco

70’ Raddoppia Branchetti su calcio d’angolo! Pallone che picchia preciso sulla sua testa, girata precisa del numero 15 che spedisce il pallone sul secondo palo. Rizzo non poteva fare nulla

69’ Palo di Di Mari! Pallone preciso sui piedi del centravanti giallorosso che si trovava attaccato al secondo palo, troppo attaccato forse per centrare con precisione la rete

67’ Guidi riceve palla dopo un’ottima intuizione di Di Mari, si accentra dentro l’area e calcia: pallone a lato di un soffio

63’ Ammonito Talladira per un brutto fallo a centrocampo

61’ Ammonito Macaluso per proteste e Cortese per un dubbio fallo su Kadrija. Palla in corner dopo il calcio di punizione

54’ Cambio per il Mallare: fuori Pistone per Branchetti

53’ Gran tiro di collo di Muca con il contagiri, rasoiata bassa sulla quale Kadrija si deve immolare

51’ Fuori Incardona per Guidi

50’ Calcio di punizione da distanza ravvicinata per il Mallare. Sulla battuta va Reale. Ottima conclusione, Rizzo risponde presente

49’ Ci crede la San Filippo con Di Mari, che trova una conclusione di estrema potenza che esce di un soffio sopra la traversa

47’ Ottima azione solitaria di Macaluso! Il centravanti giallorosso si scarta alcuni difensori e calcia, ma il pallone viene prontamente respinto da un difensore

45’ Ammonito Torrini per proteste nei confronti di Accame

45’ Si riprende, palla per il Mallare. Torregrossa utilizza giá un cambio: esce Stalla per Ristagno

Secondo tempo

47’ Finisce qua il primo tempo. Partita equilibrata ma anche grintosa, sul risultato di 1 a 1

45’ Funziona l’asse Di Mari-Ferrara: i due arrivano con rapidi scambi dentro l’area dove trovano Macaluso. Il numero 9 spreca però una ghiotta chance

41’ Ammonito Di Mari per simulazione in piena area di rigore

35’ Ottima occasione per il Mallare: palla che spiove al limite dell’area, Reale pensa al tiro ma la conclusione esce ampiamente a lato

33’ Ci pensa Macaluso a pareggiare i conti! Con un ottimo tiro di “trivela”, trova il super gol che rimette la partita in pareggio

32’ Grosse recriminazioni tra le due panchine, dopo un brutto intervento di Muca

30’ Ottima girata di testa di Cortese, Kadrija ci mette piú di una pezza per mandare in corner

26’ Fischio di Accame per un intervento abbastanza irruento ai danni di Reale

19’ Corner preciso in area, il capitano Torrini colpisce di testa e Rizzo si immola con una smanacciata per mandare il pallone sopra la traversa

14’ Ottima conclusione di Di Mari dal limite, palla fuori di poco. Il centravanti giallorosso sta prendendo le misure

10’ Decimo minuto e ottimo taglio del numero 10 Di Mari che conclude verso la porta. Tiro sporcato dal portiere che rinvia dritto sui piedi di Ferrara che, clamorosamente, calcia a lato

6’ La sblocca subito il Mallare con Lupino! Pallone messo in mezzo da sopra la trequarti e Lupino calcia gonfiando la rete

3’ San Filippo che é partita subito bene, arrivando quasi a concludere in porta

1’ Palla per i padroni di casa

Primo Tempo

La partita sta per iniziare, ecco le formazioni ufficiali:

San Filippo: 1 Rizzo, 2 Stalla, 3 Girimondi, 4 Cortese, 5 Baglio, 6 Muca, 7 Ferrara, 8 Incardona, 9 Macaluso, 10 Di Mari, 11 Talladira. A disposizione di mister Torregrossa ci sono: 12 Dell’Oriente, 13 Fousfos A, 14 Fousfos I, 15 Littarelli, 16 Ristagno, 17 Mascardi, 18 Comoli, 19 Giglio, 20 Guidi

Mallare: 1 Kadrija A, 2 Croce, 3 Marenco, 4 Briano, 5 Siri, 6 Torrini, 7 Reale, 8 Pistone, 9 Kadrija H, 10 Lupino, 11 Palmiere. A disposizione di mister Durando ci sono: 12 Montano, 13 Carella, 14 Oliveri, 15 Branchetti, 16 Gioka

Arbitra il signore Accame della sezione di Albenga

Albenga. Buonasera a tutti i lettori e benvenuti alla cronaca live di San Filippo Yepp vs Mallare. Scontro salvezza tra questi due club che, attualmente, si trovano alla undicesima i giallorossi e alla dodicesima i rossoblu. Con una vittoria, i ragazzi di Torregrossa potrebbero uscire dalla zona play-out agganciando il Plodio, mentre il Mallare pareggerebbe proprio la San Filippo a 12 punti