Prima Categoria “B”, Quiliano&Valleggia e Savona non si fanno male: 0-0 nella sfida del Picasso tra biancorossoviola e biancoblù

Risultati: Quiliano&Valleggia 0-0 Savona

Termina cosí 0-0 senza ulteriori emozioni una gara frizzante soprattutto nella seconda frazione, una sfida equilibrata in cui la solidità biancoblù è riuscita ad impantanare la spinta offensiva della squadra allenata da mister Ferraro.

Al 93’ Barbara subentra a Bruzzone.

Al 92’ incredibile al Picasso. Fanelli in girata scheggia il palo alla destra di Porta: trema ma non crolla la resistenza biancoblù, mani nei capelli per l’attaccante biancorossoviola!

Al 91’ Beani ci prova dalla distanza calciando però altissimo.

Il direttore di gara comanda 3 minuti di recupero.

All’88’ Murialdo subentra a Bazzano: anche Ferraro prova a giocarsi un’ultima carta.

All’86’ La Piana ha l’occasione per far esplodere la propria tifoseria, ma rispetto alla potenza cerca la precisione trovando tuttavia la punta delle dita di Porta: sarà angolo per i locali, che brivido per ilil Savona!

All’84’ Beani rileva Caredda, ultimo cambio effettuato mister Frumento.

All’80’ Moscino ci prova dalla distanza guadagnando un prezioso corner.

Al 79’ Marrapodi prende il posto di Esposito.

Al 76’ Perrone calcia alta una punizione da buona posizione: persiste lo 0-0 al Picasso!

Al 74’ prosegue il forcing dei locali con la conclusione di Fanelli, un tentativo che Porta controlla senza particolari grattacapi.

Al 73’ Carocci imbeccato da Perrone sfiora la traversa calciando al volo: mani nei capelli per gran parte dei tifosi biancorossoviola presenti in tribuna, grandissima occasione per il Quiliano&Valleggia!

Al 71’ mister Ferraro opta per una variazione: Bondi prende il posto di Rubino.

Al 69’ il Quiliano&Valleggia risponde con il tentativo di Carocci, il quale tuttavia viene murato al momento del tiro: brivido per Porta!

Al 68’ Quintavalle cerca l’eurogol direttamente da punizione, ma il suo tentativo termina debole tra le braccia di Cambone.

Al 64’ Kuci tenta di sorprendere Cambone dalla distanza: nessun problema per l’estremo difensore del Quiliano&Valleggia.

Al 59’ entrambi i tecnici optano per cambiare qualcosa. Nel Savona Moscino rileva Brazzino, per il Quiliano&Valleggia invece La Piana prende il posto di Magnani.

Al 56’ prosegue il forcing dei locali con la conclusione di Bazzano: Porta blocca con sicurezza, nessun problema per l’estremo difensore biancoblù.

Al 51’ il Quiliano&Valleggia ha due occasioni ravvicinate con cui prova ad impensierire la retroguardia, ma il muro eretto dal Savona regge.

Alle 15.31 prende il via la seconda frazione. Nessun cambio tra le file delle due squadre, si ripartirà dagli stessi undici scesi in campo nei primi 45’.

Termina cosí 0-0 un primo tempo piuttosto bloccato, una prima frazione per il momento in cui le retroguardie sono risultate impeccabili nel neutralizzare i tentativi proposto dagli attaccanti delle due squadre.

Proprio allo scadere il Quiliano&Valleggia ha l’occasione per sbloccare la gara: Saino liberato da Bazzano calcia di potenza, ma il suo diagonale sfiora soltanto il palo alla destra di Porta.

Al 45’ l’estremo difensore dei locali è nuovamente bravo a respingere con i pugni una violenta frustata sul primo palo: resiste la parità al Picasso.

Al 43’ Caredda scappa sulla fascia trovando Rapetti in mezzo al quale però non riesce la deviazione vincente: brivido per Cambone.

Al 41’ il Savona risponde facendosi vedere in avanti con la conclusione di Fancellu: Cambone c’è e respinge con i pugni.

Al 40’ è nuovamente Saino a cercare la soluzione da lontano, questa volta tuttavia senza riuscire ad inquadrare lo specchio della porta.

Al 38’ Tedesco viene sanzionato per aver commesso un fallo tattico: è lui il primo ammonito del match.

Al 36’ Saino prova ancora dalla distanza, nessun problema per il portiere avversario.

Al 34’ Magnani cerca una soluzione balistica dal limite dell’area di rigore la quale viene sporcata, poi Porta blocca a terra il secondo tentativo dei padroni di casa: resiste l’equilibrio al Picasso.

Al 19’ l’estremo difensore biancoblù si dimostra ancora una volta impeccabile in uscita, nulla da fare per il Quiliano&Valleggia.

All’11’ Porta si supera su Saino, ma l’arbitro segnala posizione di fuorigioco.

Al 9’ proprio sugli sviluppi del precedente calcio d’angolo, Magnani trova Perrone che però con il destro non riesce ad abbattere la muraglia eretta dalla retroguardia del Savona: pallone rimpallato, brivido per la formazione ospite.

All’8’ ecco il primo squillo del Quiliano&Valleggia con Tedesco che scappa sulla fascia mettendo in mezzo un pallone forte e teso che tuttavia Di Roccia riesce a respingere in corner.

Alle 14.31 comanda il calcio d’inizio della sfida.

Le formazioni

Il Quiliano&Valleggia si schiera con Cambone, Tedesco, Carocci, Salani, Fabbretti (C), Rubino, Fanelli, Magnani, Perrone, Saino e Bazzano.

A disposizione ci sono Bruzzone, Fiori, Bondi, Ferraro, Canale, D’Amico, Murialdo, La Piana e Grippo.

Gli ospiti rispondono con Porta, Apicella, Esposito, Di Roccia (C), Kuci, Quintavalle, Fancellu, Brazzino, Rapetti, Caredda e Bruzzone.

In panchina si accomodano Marrapodi, Moscino, Barbara e Beani.

Presentazione

Quiliano. Oggi presso “l’Andrea Picasso” va in scena Quiliano&Valleggia e Savona si affrontano in una delle sfide valevoli per la quindicesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Le due squadre scendono in campo con il medesimo obiettivo, la ricerca della vittoria per continuare ad inseguire con forza i propri obiettivi stagionali.