Eccellenza, il Sogno dell’Albenga riparte: “Vittoria meritata contro il Rapallo”

L’Albenga supera 3 a 0 il Rapallo penultimo in classifica e ritorna a vincere dopo le due sconfitte patite contro Imperia e Angelo Baiardo. Le reti del successo sono state siglate da Grandoni e da Sogno, autore di una doppietta.

Proprio l’attaccante argentino è intervenuto ai microfoni della stampa a margine del successo. Insieme a lui, due nuovi acquisiti del mercato invernale, l’esterno Mastroippolito e la mezzala Trofo.

L’Albenga grazie a questo successo sale a quota 43 e mantiene il vantaggio di nove punti su Lavagnese e Forza e Coraggio.

“Ci siamo sempre allenati bene – comincia Sogno – compattandoci nonostante le tante difficoltà nel nostro percorso. Dobbiamo goderci la vittoria e ripartire a lavorare in settimana. Non possiamo nasconderci più e puntiamo alla vittoria del campionato, restando uniti perché siamo sulla strada giusta. La dedica al gol? Alla mia ragazza e a tutti i nostri compagni infortunati”.

Trofo ha poi raccontato l’approccio con il progetto Albenga: “Mi ha convinto subito, assieme alla piazza e alla società. Sono arrivato giovedì ma subito mi hanno fatto sentire parte della famiglia, siccome si tratta di un grande gruppo. Il tifo? Fenomenale“.

Per Mastroippolito c’è stata la prova in difesa, sintomo della sua duttilità: “Sono un esterno ma mi piace fare tutto, l’importante è giocare e dare una mano ai compagni. Anche io come Emanuele mi sono trovato bene sin da subito”.