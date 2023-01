Promozione, termina la striscia negativa della Baia Alassio: con la Carcarese finisce 1-1

BAIA ALASSIO – CARCARESE 1-1 (4’ Brovida, 72’ Diaconu)

49’ Triplice fischio, Baia e Carcarese si dividono la posta in palio

45’ 4 minuti di recupero

37’ Il pari dà morale alle vespe che guadagnano metri alla ricerca del raddoppio, Carcarese confusa

35’ Continua la girandola di cambi: entra Dematteis per Gavarone

30’ Bertoni per Prina

28’ Una sostituzione per parte: durante il gol si infortuna Diaconu, prende il suo posto Rossi. Per la Carcarese rientro dopo il lungo stop a causa di grave infortunio per Zizzini, lascia il campo Brovida

27’ GOOOOOOL! Punizione di Aurellio, Diaconu nel cuore dell’area imbuca Giribaldi di testa

23’ Arriva il turno di Revello, prende il posto di Alò

22’ Altri due cambi per le vespe: fuori Marquez e Galassi per Possemato e Galassi

20’ Primo cambio per mister Chiarlone: Briano per Basso

19’ Un po’ di nervosismo in campo e qualche fallo di troppo

16’ Spozio per Prina che scavalca la difesa con pallonetto, la palla arriva a Brignone che pressato dalla difesa locale non riesce ad essere incisivo: Pampanaro fa suo il pallone

10’ Brignone dal limite allarga per Brovida che calcia sul primo palo, palla sull’estremo della rete

1’ Via alla ripresa doppio cambio per la Baia Alassio: escono Bianco e Tornago per Barberis e Sgrò

SECONDO TEMPO

46’ Fine primo tempo

45’ Alò recupera palla sulla trequarti ed entra in area, ma prima del tiro arriva un difensore che gli toglie il pallone dai piedi

44’ Punizione nella proprio metà campo per la Carcarese, intercetta un difensore locale, ma la palla rimane al limite dove Brignone colpisce senza, però, centrare lo specchio

31’ Ripartenza delle vespe, che non riescono a sfruttare l’occasione: Tesoro serve Tornago che non riesce a colpire a pochi metri da Giribaldi

30’ Bonifacino sulla destra serve Brignone che in area tenta il tiro, conclusione sopra la traversa

22’ Cross di Moretti, gol di testa di Basso, ma il guardalinee alza la bandierina: rete annullata per fuorigioco

20’ Marquez crossa sul secondo palo, dove Tesoro provo a schiacciare di testa: la sua incornata non impensierisce Giribaldi

18’ Sugli sviluppi di una rimessa laterale, Tornago serve corto Marquez che ci prova di prima intenzione dal limite: Giribaldi blocca sicuro

10’ Corner di Marquez direttamente in porta, Giribaldi allontana con i pugni

8’ Cross dalla destra di Moretti, spalle alla porta riceve Brignone che appoggia ad Alò: il numero sette ci prova dalla distanza, conclusione sopra la traversa

4’ GOOOOOL! Rimessa laterale di Gavarone, rovesciata di Brovida dal limite dell’area piccola: Carcarese in vantaggio

Si parte alle 15:02

Alassio. All’andata un pareggio dal sapore amaro per la Carcarese che con la Baia Alassio si era dovuta accontentare di un solo punto, nonostante le tante occasioni create. Oggi le due formazioni si affronteranno nuovamente, questa volta al “Ferrando”, ma con una nuova consapevolezza.

Alle spalle, infatti, 16 partite che hanno permesso ai neopromossi valbormidesi di posizionarsi al 10° posto, a + 6 dalla zona playout e – 3 dai playoff. Baia Alassio, invece, fanalino di coda della classifica con appena 6 punti conquistati, cinque dei quali tra le mura amiche grazie alla vittoria sulla Golfo Dianese e al pari con Sampiedarenese e Praese.

E proprio nella partita contro i genovesi guidati da mister Carletti, le vespe hanno ottenuto l’ultimo risultato utile, era il 23 ottobre 2022. Da quel momento in poi solo sconfitte, nove in totale. Una lunga striscia negativa che complica il percorso dei gialloneri verso la salvezza. Per riuscire nell’obiettivo bisognerà fare un girone di ritorno eccellente, a partire proprio dal match di oggi.

La Carcarese, invece, arriva alla gara con il morale alle stelle: nel recupero di mercoledì infatti i biancorossi hanno festeggiato la super vittoria sulla Praese, e negli ultimi 4 turni hanno incassato 10 punti. L’intenzione di Spozio & Co è quella di proseguire la propria scalata, salvandosi il prima possibile, e poi vedere se c’è il margine per togliersi altre soddisfazioni.

FORMAZIONI

BAIA ALASSIO: Pampanaro, Combi, Fazio, Odasso, Bianco, Diaconu, Tesoro, Aurellio, Tornago, Marquez, Galassi. A disp.: Hazizi, Rossi, Barberis, Sgrò, Griffini, Possemato, Negroni, Zelma, Abate. All. Flaviano Massimelli

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Gavarone, Croce, Spozio, Moretti, Alò, Prina, Basso, Brignone, Brovida. A disp.: Delfino, Bertoni, Briano, Frumento, Freccero, Dematteis, Zizzini, Canaparo, Revello. All. Loris Chiarlone

ARBITRO: Giuseppe Muia di Genova

ASSISTENTI: Vesselin Adriano Torrero e Davide Botto di Genova