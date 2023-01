Eccellenza. Tris di gol che valgono 3 punti: l’Albenga ritorna a festeggiare

ALBENGA 3 (11’ Grandoni, 13’, 72’ Sogno) VS RAPALLO 0

93’ E finisce qua! L’Albenga ritrova i 3 punti contro un ottimo Rapallo

91’ Super occasione per Beluffi: il numero 11 viene lanciato a rete con un filtrante alto, controlla e prova il pallonetto da fuori area, pallone fuori di un niente

90’ Concessi 3 minuti di recupero

87’ Nonostante il gol, l’Albenga ha rischiato diverse volte in questo secondo tempo di subire gol. In questa azione, Matarozzi, lanciato da solo verso la rete prova il tiro: pallone a lato di poco

85’ Ottima punizione, sulla quale Longato deve tuffarsi e metterci una pezza. Sulla ribattuta, Mastroippolito recupera il pallone e si guadagna la rimessa

84’ Calcio di punizione per l’Albenga da ottima posizione. Anselmo alla battuta

82’ Fuori Graziani per Mariani

79’ Fuori Sogno per De Sousa

77’ Grandoni cerca la porta su calcio di punizione, ma la conclusione é troppo centrale e il portiere spazza coi pugni

75’ Cambio per Buttu: fuori Gibilaro, che ha accusato un problema al polpaccio, per Beluffi

72’ Sogno ne mette due! Pallone che spiove sul secondo palo, nella zona dove si trova il capitano ingauno che, pazientemente, controlla e calcia a botta sicura

67’ Ammonito Grandoni, che ferma l’azione irruentemente. Altra preziosa punizione concessa al Rapallo

65’ Altro rischio per l’Albenga, l’ennesimo in questo secondo tempo. Matarozzi crossa in mezzo e pesca Anaya che da pochi metri tenta la conclusione al volo: pallone alle stelle

63’ Grande occasione per il Rapallo, con Bondi lanciato da solo verso la rete. Doci però nota il fuorigioco e alza la bandierina

59’ Doppio cambio per Buttu: entrano i due neo acquisti Trofo e Mastroippolito per Moi e Garibbo

57’ Radu come un muro. Azione rocambolesca, dove i giocatori del Rapallo hanno calciato verso la rete tre volte, da distanza ravvicinata. Radu si é superato, tuffandosi sul pallone e immolandosi per non far entrare il pallone in rete

55’ Che azione di Graziani! Il numero 7 ingauno, con grande tecnica, dribbla “alla Messi” 4 giocatori del Rapallo dentro l’area di rigore, solo il portiere ha negato la gioia del gol dopo il grande gesto tecnico. Sulla respinta arriva Gibilaro che calcia potente a botta sicura, ma Patini é bravo ad intervenire e negare il gol

51’ Altro cambio per il Rapallo: fuori Tracanna per Bondi

50’ Rischio per l’Albenga! Dal corner, palla in mezzo che pesca la testa di Castro: girata precisa che si spegne sulla traversa

47’ Ammonito Matarozzi per un fallo a centrocampo

45’ Inizia il secondo tempo. Fresia decide di usare il primo cambio della partita: fuori Costa per Matarozzi

Secondo tempo

47’ Finisce qua il primo tempo, Albenga 2, Rapallo 0

45’ Concessi due minuti di recupero

40’ Altra ottima punizione concessa al Rapallo. Questa volta é Anselmo a trattenere un avversario. Sugli sviluppi del calcio da fermo, Casanova mette in mezzo tesa e Bacherotti calcia di pochissimo a lato

38’ Grande occasione per l’Albenga. Graziani ruba il pallone a Patini e cerca in mezzo Sogno, ma il pallone viene prontamente spazzato dalla difesa

35’ Che occasione per il Rapallo! Tracanna si trova col pallone tra i piedi da solo in area e prova il tiro. Radu, decisamente reattivo, si tuffa sul pallone e impedisce al centravanti di trovare il gol. Sulla ribattuta ci pensa poi Moi a spazzare

34’ Castro tenta il tiro dalla distanza, pallone alto di molto

30’ Fallo di Favara ai danni di Castro, punizione da una buona mattonella. Sulla battuta Casanova. Pallone crossato in mezzo che trova la testa di De Benedetti che fa buona guardia

24’ Fanciullacci ferma il gioco per un brutto fallo ai danni di Garibbo

18’ È l’Albenga a comandare il gioco qua all’Annibale Riva: interventi puliti e grintosi, con ottimi recuperi e rilanci precisi per avanzare in contropiede

13’ Sono bastati 2 minuti all’Albenga per raddoppiare! Passaggio preciso per Sogno che sul lungo brucia l’avversario e calcia con precisione trovando l’angolo o basso destro

11’ E la sblocca l’Albenga con Grandoni! Sogno dribbla un avversario ed entra in area, passaggio teso in mezzo che raggiunge prima Garibbo che vela per Grandoni. A porta sguarnita, appoggiarla in rete é un gioco da ragazzi. Albenga 1 Rapallo 0

9’ Sogno in piena area di rigore difende il pallone e serve Graziani che controlla e calcia: pallone sulla gamba del difensore ospite

6’ Ottima azione dell’Albenga, che parte da Favara in difesa fino a Grandoni, pescato in posizione offensiva. Il numero 4 serve in mezzo Graziani che prolunga per Sogno. Il capitano ingauno calcia ma il portiere è bravo ad uscire ed intervenire prontamente. Sulla ribattuta la difesa ospite è brava a buttare in corner

3’ Palla per Anselmo che delicatamente mette giú e vede Graziani in area. Il numero 7 ingauno cade in area ma Fanciullacci indica il corner

1’ Si comincia, palla subito per l’Albenga

Primo Tempo

La partita sta per iniziare. Ecco le formazioni ufficiali:

Albenga: 1 Radu, 2 Gibilaro, 3 Favara, 4 Grandoni, 5 Moi, 6 De Benedetti, 7 Graziani T, 8 Garibbo, 9 Sogno, 10 Costantini, 11 Anselmo. A disposizione di mister Buttu ci sono: 12 Scalvini, 13 D’Arcangelo, 14 Trofo, 15 Fazio, 16 Giudice, 17 Mastroippolito, 18 Mariani, 19 Beluffi, 20 De Sousa.

Rapallo: 1 Longato, 2 Patini, 3 Scarf, 4 Marchetti, 5 Chella, 6 Casanova, 7 Bacherotti, 8 Castro, 9 Anaya Ruiz, 10 Tracanna, 11 Costa. A disposizione di mister Fresia ci sono: 12 Addamo, 13 Matarozzi, 14 Ozuna, 15 Cova Ferrando, 16 Picasso, 17 Bondi, 18 Parigi, 19 Orlando, 20 Cristiani.

La terna arbitrale è composta dal signore Andrea Fanciullacci della sezione di Savona, coadiuvato dai signori Gianluca Lazzaro della sezione di Imperia e Florjana Doci della sezione di Savona.

Albenga. Buon pomeriggio a tutti i nostri lettori e benvenuti alla cronaca live di Albenga vs Rapallo. Il cielo è coperto ma, a differenza di domenica scorsa, non dovrebbero esserci precipitazioni. La squadra ingauna arriva sconfitta dall’ultima giornata del girone di andata. Affrontando oggi la penultima in classifica, potrebbe essere l’occasione migliore per riprendere il cammino per consolidare ancora di più il primo posto. Le dirette avversarie non hanno infatti sprecato la ghiotta occasione, accorciando sulla squadra di Buttu, ma rimanendo comunque a debita distanza: Lavagnese e Forza e Coraggio a -9 e Cairese a -10. Inseguono Arenzano e Imperia. Sulla carta, questo match dovrebbe essere facile per l’Albenga, con mister Buttu che potrebbe anche provare i due nuovi innesti comprati in extremis in questa sessione di mercato: Mastrippolito dal Carpi, Trofo dal Salsomaggiore e il rientro di Patrucco in rosa. Con una rosa colpita da vari infortuni, potremmo vedere i neoacquisti all’opera sul campo.

Per il Rapallo il discorso è diverso: vincere può aiutare ad uscire dalla zona retrocessione diretta e agguantare il Finale in caso di sconfitta dei giallorossi. Imperativo per i bianconeri trovare il prima possibile il risultato utile: l’ultimo è arrivato con una vittoria nel match contro la Voltrese, datato 6 novembre 2022. La prima gara del girone di ritorno potrebbe essere una buona occasione per ritornare a vincere.