Classifiche e risultati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria

Eccellenza (9^ giornata)

L’Albenga continua a vincere. Ma la cosa che rende più felice l’ambiente è che nessuno riesce a tenere il passo. I tre punti conquistati oggi contro il Taggia consentono di guadagnare due punti sulla Cairese seconda della classe, ora scivolata a – 8, e ben tre sulla favorita Imperia, caduta sul campo del Campomorone. Resta a meno quindici l’altra corazzata Lavagnese. Domenica prossima contro la Cairese l’occasione per fare dieci su dieci e in un sol colpo incrementare ulteriormente il vantaggio. La vittoria dell’Albenga e la festa con i tifosi

Risultati

Busalla1 – Rapallo 1; Campomorone 2 – Imperia 0; Sestrese 1 – Athletic Club Albaro 1; Forza e Coraggio 2 – Cairese 2; Genova Calcio 1 – Arenzano 2; Lavagnese 3 – Finale 1; Taggia 0 – Albenga 1 (cronaca); Voltrese 0 – Angelo Baiardo 0; Rivasamba – Canaletto (in corso).

Classifica: Albenga 27; Cairese 19; Imperia 17; Arenzano 16; Campomorone 13; Genova Calcio, Lavagnese, Athletic Club Albaro, Sestrese, Forza e Coraggio 12; Voltrese e Finale 11; Rivasamba e Busalla 9; Angelo Baiardo e Rapallo 8, Taggia 7; Canaletto 6.

Promozione (8^ giornata)

Quinto successo nelle ultime cinque per il Pietra Ligure. La formazione di Mario Pisano tiene il passo della capolista Praese, che al termine di una partita combattuta ha superato il Legino condannandolo all’ultimo posto in classifica. Pesante passivo per la Carcarese, che tra le mura amiche subisce un poker dal Serra Riccò. Pareggio con gli occhiali tra il Celle Varazze e il Soccer Borghetto. Torna alla vittoria il New Bragno, all’inglese sul campo della Baia Alassio.

Risultati

Baia Alassio 0 – New Bragno 2; Carcarese 1 – Serra Riccò 4 (cronaca); Celle Varazze 0 – Soccer Borghetto 0; Golfo Dianese 2 – Campese 0; Ospedaletti 2 – Borzoli 3; Pietra Ligure 3 – Ceriale (cronaca); Praese 3 – Legino 2; Sampierdarenese 3 – Ventimiglia 2.

Classifica: Praese 20; Pietra Ligure 18; Serra Riccò 16; Ceriale e Ventimiglia 13; Celle Varazze e Sampierdarenese 12; New Bragno 11; Soccer Borghetto e Borzoli 10; Carcarese 9; Golfo Dianese, Campese e Ospedaletti 7; Baia Alassio 6; Legino 5.

Prima Categoria “A” (6^ giornata)

Bel punto dell’Altarese, che riesce a fermare sul pareggio la più quotata Aurora. Netta affermazione del Millesimo contro il Plodio nell’Altro derby valligiano. La formazione di mister Bruno Peirone dopo un inizio tra luci ed ombre ora vede a soli tre punti il secondo posto il classifica. Muove la classifica il Vadino, che ferma sul 2 a 2 la lanciata San Francesco Loano. Il Mallare non si ripete: dopo aver battuto il Savona in Coppa Liguria la formazione di mister Alloisio incassa ben sette reti dal Pontelungo.

Risultati

Aurora 0 – Altarese 0; Mallare 0 – Pontelungo 7; Plodio 0 – Millesimo 3; Vadino 2 – San Francesco Loano 2; Camporosso 4 – Virtus Sanremo 1; Oneglia 3 – Atletico Argentina 2; San Filippo Neri Yepp – Area Calcio Andora (in corso).

Classifica: Camporosso 18; San Francesco Loano e Pontelungo 13; Aurora 11; Millesimo e Plodio 10; Area Calcio Andora 9; Vadino e Altarese 6; San Filippo Yepp, Mallare e Virtus Sanremo 4; Oneglia 2 (-4), Atletico Argentina -1 (-1)

Prima Categoria “B” (6^ giornata)

Forse il torneo più avvincente visto che ben otto squadre su quattordici possono legittimamente ambire al primo posto: tra la Spotornese prima della classe e la coppia Savona – Pra’ FC al quarto posto ci sono appena tre punti. Muove la classifica la Vadese, al termine di un match pirotecnico contro la capolista. Rialza la testa lo Speranza dopo la sconfitta contro il Savona. I rossoverdi rifilano tre goal al Quiliano&Valleggia. Momento “no” della Letimbro, che incappa nella terza sconfitta consecutiva. La giovane Veloce è l’unica squadra ancora senza punti.

Risultati

Masone 2 – Veloce 0; Savona 1 – Albissole 1 (cronaca); Pra’ FC 1 – Multedo 2; Letimbro 1 – Città di Cogoleto 2; Priamar Liguria 0 – Olimpic 2; Quiliano&Valleggia 0 – Speranza 3; Vadese 4 – Spotornese 4.

Classifica: Spotornese 13; Masone, Speranza, Albissole 12; Multedo e Quiliano&Valleggia 11; Pra’ FC e Savona 10; Letimbro 6; Olimpic e Città di Cogoleto 5; Priamar Liguria 4; Vadese 1; Veloce 0.

Seconda Categoria “A” (2^ giornata)

Il Cisano è l’unica squadra a punteggio pieno dopo le prime due giornate. Ciò significa primo posto in solitaria. La Villanovese coglie il primo punto in campionato impattando con la Polisportiva Sanremo. Pirotecnico successo nell’inconsueto anticipo del giovedì sera per la formazione “b” del Legino.

Risultati

Legino “B” 5 – Real Santo Stefano 3; Argentina Arma 3 – Carlin’s Boys 3; Polisportiva Sanremo 2 – Villanovese 2; San Bartolomeo 0 – Cisano 2; Nuova Sanstevese – Riva Ligure (in corso).

Classifica: Cisano 6; Argentina Arma, Carlin’s Boys, Polisportiva Sanremo 4; Real Santo Stefano e Legino “b” 3; Villanovese 1; Riva Ligure, Nuova San Stevese e San Bartolomeo 0.

Seconda Categoria “B” (2^ giornata)

Il derby tra Rocchettese e Dego, uno dei più sentiti del panorama provinciale, termina senza goal. In un campionato senza formazioni a punteggio pieno, il punto conquistato permette alle due squadre di rimanere a contatto con il Cengio primo della classe, che oggi ha vinto in scioltezza contro lo Speranza “B”. Inizio di campionato negativo per l’ambizioso Borgio Verezzi: la vittoria contro la Nolese potrebbe essere revocata per un errore nella distinta e oggi è arrivato il passo falso sul campo del Borghetto.

Risultati

Borghetto 1 – Borgio Verezzi 0; Cengio 6 – Speranza “B” 0; Nolese 2 – Murialdo 2; Pallare 0- Sassello 1; Rocchettese 0 – Dego 0 (cronaca).

Classifica: Cengio 6; Dego e Rocchettese 4; Borghetto, Borgio Verezzi, Sassello, Speranza “b” 3; Nolese e Murialdo 1; Pallare 0.