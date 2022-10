Calcio, Albenga. Il primo commento di Marco Ferrante: “Chapeau a chi ha costruito questa squadra”

Arma di Taggia. Una carriera da calciatore professionista, vestendo maglie importanti come Torino e Napoli, che gli ha dato tanta esperienza all’interno di questo sport: Marco Ferrante dirigente dell’Albenga è senz’altro un valore aggiunto per il progetto bianconero.

Al termine della vittoria di Taggia ci sono state le sue prime dichiarazioni ufficiali, anche se è da inizio stagione che segue le domeniche della squadra di Pietro Buttu: “Sono approdato qui perché c’è un progetto con una società importante, che sta facendo un grande lavoro. La squadra ha fatto nove vittorie consecutive e ci sono tanti giocatori interessanti, giovani ed over. Secondo me si può solo che migliorare, tenendo i piedi per terra e portando rispetto agli avversari, siccome lo schiaffo è sempre dietro l’angolo. Attraverso la qualità si possono ambire a grandi risultati“.

Sull’obiettivo stagionale, in parte dichiarato e in parte nascosto per scaramanzia, Ferrante segue la seconda politica: “Preferisco non dire quale obiettivo abbiamo in testa, anche se sulla carta è scontato. Sappiamo dove vogliamo arrivare ma ce lo teniamo per noi“.