Promozione, la Carcarese non si sblocca al Corrent: poker del Serra Riccò

CARCARESE – SERRA RICCÒ 1-4 (7’ Ranasinghe, 62’ Ilardo, 69’ Valcavi, 81’ Gamba, 88’ Draghici)

45’ Triplice fischio

43’ POKER! Allunga le distanze Draghici con un bel pallonetto dal limite

36’ GOOOOOOL! Accorcia le distanze la Carcarese: azione personale di Dematteis, Bulgarelli salva la porta gialloblù sulla sua conclusione, ma nulla può quando sulla respinta arriva il giovane Gamba. 1-3

34’ Esce Ilardo, entra Lobascio

32’ Bel uno-due tra Alò e Bonifacino, quest’ultimo lascia partire il destro, troppo debole per impensierire Bulgarelli

31’ Ranasinghe, uno dei protagonisti del match, lascia il posto a Martuffo

30’ Conclusione di Dematteis, si oppone Bulgarelli, la palla carambola su Iraci, il portiere è attento e riesce a respingere nuovamente. La partita si è animata

29’ Brignone parte dalla trequarti e calcia dai 25 metri, Bulgarelli manda in angolo con la punta delle dita

28’ Moretti lascia il posto a Mombelloni

27’ Cross di Croce, sfiora in area piccola Brignone, Bulgarelli riesce a deviare

26’ Occasionissima per il Serra Riccò: cross di Ranasinghe dalla sinistra, colpo di testa di Fossa che colpisce il palo esterno

25’ Dematteis per Revello

24’ GOOOOOL! Mancino imparabile di Valcavi, il suo diagonale vale il tris gialloblù

23’ Gamba prende il posto di Bianchi

22’ Giallo per Alò, duro su Ilardo

21’ Inserimento di Brignone che servito da Bertoni indirizza sul primo palo, dove trova un attento Bulgarelli

17’ GOOOOL! Croce riesce a togliere la sfera a Ranasinghe, ma poi gliela regala. L’attaccante ospite la mette in mezzo per Ilardo che che da posizione centrale beffa Giribaldi: la palla colpisce il palo interno e poi entra in rete

16’ Proteste gialloblù per un fallo da rigore di Ranasinghe, l’arbitro invita a proseguire

13’ Punizione dalla destra di Alò, in area svetta Moretti che però non riesce a dare potenza e precisione alla sua incornata

12’ Anche la ripresa sulla falsa riga del primo tempo: tanti falli e poche emozioni

7’ Lancio per Draghici sulla destra, entra in area e calcia, bravo Giribaldi ad opporsi e poi la difesa ad allontanare

6’ Primo cambio anche per la Carcarese: Alò rileva Canaparo

4’ Tiro dal limite di Ranasinghe, Giribaldi para con tranquillità

1’ Via alla ripresa, mister Repetto si gioca la carta Fossa: entra al posto di Spartari

SECONDO TEMPO

49’ Finisce il primo tempo

45’ Quattro minuti di recupero

37’ Quinto ammonito del match: cartellino anche per Iraci duro su Bertoni

35’ La partita continua ad essere dura e spigolosa: ammonito anche Croce per proteste

29’ Sul taccuino di Albanese finisce anche Canaparo, falloso su Vignolo

25’ Doppio corner per i gialloblù: batte Ilardo, dopo la respinta della difesa, la palla torna al numero 10 ospite che tenta il tiro da posizione defilata, Giribaldi ci mette il pugno e salva i suoi dal bis

23’ Cross interessante di Bonifacino dalla sinistra, ma sulla sfera arriva prima la difesa gialloblù che l’attacco biancorosso

20’ Ammonito anche Spallarossa, questa volta per proteste

17’ Scontro aereo tra Bonifacino e Ranasinghe, entrano i messaggiatori dalla panchina, per fortuna nulla di grave per i due giocatori

15’ Giallo a De Mattei falloso su Moretti

11’ Brignone serve in area Canaparo che ci prova al volo, conclusione alta e posizione del numero 9 irregolare

7’ GOOOOOL! Cross perfetto di Draghici per Ranasinghe che di testa beffa Giribaldi che guarda la sfera infilarsi in rete

6’ Gioco fermo per qualche minuto a causa di uno screzio a palla lontana tra Canaparo e un difensore ospite. Nessuna punizione da parte dell’arbitro

3’ Subito pericoloso il Serra Riccò che recupera palla sulla trequarti, Ilardo serve in profondità Ranasinghe che si libera del difensore ed entra in area: la sua conclusione finisce sul fondo

Si parte alle 14:57, bello spettacolo di pubblico con entrambe le tifoserie munite di bandiere e tamburi

Carcare. Partita difficile questo pomeriggio per la Carcarese che ospita al Candido Corrent la corazzata del Serra Riccò. Padroni di casa ottavi in classifica, ospiti terzi. Si gioca alle 15, dirige l’incontro il sig. Lorenzo Albanese di Chiavari.

Se gli obiettivi delle due formazioni sono molto diversi, i genovesi puntano alle parti alte della classifica e i valbormidesi alla salvezza, c’è un aspetto che le accumuna: entrambe fino ad oggi hanno dimostrato di essere più incisive in trasferta.

Nove dei tredici punti totali conquistati in 7 giornate dal Serra Riccò infatti sono arrivati fuori dalle mura amiche, dove i gialloblù hanno vinto solo al primo turno imponendosi 3 a 0 sul Pietra Ligure, altra squadra tra le più attrezzate del girone. Stesso discorso per la Carcarese, che vanta le sue uniche vittorie (2) in trasferta, mentre al Corrent ha collezionato due pareggi e una sconfitta.

Ma c’è anche un altro aspetto che le due squadre hanno in comune, ovvero un’ottima difesa: quella del Serra Riccò è la quarta del girone, mentre quella biancorossa la seconda. La Carcarese, però, deve fare i conti anche un triste primato: è infatti il peggior attacco del campionato con appena sei reti realizzate.

Riguardo ai gol segnati se la passano meglio i genovesi, che ne hanno imbucati 10. Ma, nonostante ciò (partita con il Pietra Ligure a parte), hanno sempre vinto e perso di misura. L’ultima volta la scorsa domenica con l’Ospedaletti, quando si sono imposti 1 a 0 (per loro prima vittoria casalinga). Reduce da un successo anche la squadra di mister Chiarlone che, dopo tre giornate, ha ritrovato i tre punti contro la Campese, uscendo così dalla zona play out.

FORMAZIONI

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Moretti, Croce, Spozio, Prina, Revello, Bertoni, Canaparo, Brignone, Bianchi. A disp.: Delfino, Alò Brovida, Manfredi, Gavarone, Dematteis, Gamba, Marchisio, Mombelloni. All. Loris Chiarlone

SERRA RICCÒ: Bulgarelli, Valcani, Ansaloni, Vignolo, De Mattei, Iraci, Spartari, Spallarossa, Ranasinghe, Ilardo, Draghici. A disp.: Firpo, Meloni, Martuffo, Fossa, Owusu, Lobascio, Garibaldi, Robotti, Zunino. All. Massimo Repetti

ARBITRO: Lorenzo Albanese di Chiavari.

ASSISTENTI: Guglielmo Tameo e Matteo Pecchioni di Albenga