Rocchettese, bicchiere mezzo pieno per mister Chiola: “Derby gara complicata, conquistato un punto importante”

Rocchetta di Cairo. Domenica pomeriggio presso il Comunale “Giuseppe Bonifacino” è andato in scena il derby valbormidese che ha visto affrontarsi Rocchettese e Dego, due squadre con ambizioni di alta classifica che tuttavia si sono annullate concludendo la gara sul risultato di 0-0.

Al termine della sfida Davide Chiola, allenatore dei rossoblù, è intervenuto per analizzare quanto visto in campo, questo per un match maschio considerato “di categoria”. Di seguito ecco le sue dichiarazioni: “I derby sono sempre partite difficili. Si sono affrontate due squadre che puntano a far bene in campionato, era una gara complicata soprattutto dal punto di vista della tensione. La partita è stata combattuta, in Seconda Categoria questi match sono all’ordine del giorno. Lo status di derby ha messo un pizzico di aggressività in più, in linea di massima comunque è stata una partita corretta.”

Successivamente l’intervistato ha proseguito il suo intervento dicendosi soddisfatto per il punto conquistato dai suoi, un ottimo risultato per poter guardare al futuro cercando di migliorarsi ulteriormente. “Il nostro calcio dilettantistico trasuda passione – ha continuato Chiola – Smettiamo di lavorare per poi correre subito al campo per stare in gruppo allenandoci alla ricerca dei risultati. Fa piacere rendersi conto di come molte persone lo apprezzino, spero di vedere sempre le tribune così gremite la domenica. I ragazzi si stanno impegnando al massimo compiendo numerosi sacrifici, penso sia giusto che i loro sforzi vengano ripagati con questa splendida cornice di pubblico.”

Infine l’allenatore della Rocchettese ha concluso l’intervista definendo la Seconda Categoria di quest’anno un “campionato competitivo e abbastanza corto”. Secondo Chiola a fare la differenza saranno il cinismo nei match clou ed un pizzico di fortuna, elementi da non trascurare per poter raggiungere gli obiettivi prefissati.