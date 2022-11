Dego, Mozzone guarda avanti dopo il pareggio nel derby: “Resta un pizzico di amaro in bocca, guardiamo dove possiamo arrivare dando il massimo partita dopo partita”

Rocchetta di Cairo. Domenica pomeriggio presso il Comunale “Giuseppe Bonifacino” è andato in scena il derby valbormidese che ha visto affrontarsi Rocchettese e Dego, due squadre con ambizioni di alta classifica che tuttavia si sono annullate concludendo la gara sul risultato di 0-0.

Nel post partita Paolo Mozzone, uno degli uomini simbolo della formazione biancoblù, è intervenuto per raccontare il suo punto di vista riguardante la sfida disputata contro i rossoblù: “Terminiamo questo match con un pizzico di amaro in bocca, sapevamo che la partita era alla nostra portata. L’abbiamo preparata bene e forse meritavamo qualcosina in più, se però non si concretizzano le occasioni create alla fine lo si paga. Ci consoliamo consapevoli del fatto di aver strappato un punto su un campo difficile, loro sono una squadra tosta. La gara è stata maschia seppure corretta, divertente da giocare e con una bella atmosfera sugli spalti. Ora testa alla prossima.”

Successivamente l’attaccante del Dego ha proseguito il proprio intervento svelando come il suo obiettivo e quello dei suoi compagni sia quello di riuscire a totalizzare più punti possibili. Nessun proclamo a differenza di altre società dunque, la parola d’ordine in casa biancoblù resta “lavorare”. “Guardiamo dove possiamo arrivare pensando partita dopo partita – ha chiosato Mozzone – Sappiamo che la squadra c’è e uno degli obiettivi è quello di migliorarsi cercando di confermare se non andare oltre quanto fatto lo scorso anno. Lavoriamo tanto, speriamo di arrivare più in alto possibile, poi come al solito sarà il campo a decidere.”

Infine il bomber della formazione allenata da Massimiliano Brignone ha rivelato di stare lavorando per riuscire a sbloccarsi in campionato, un obiettivo facilmente raggiungibile anche e soprattutto grazie all’aiuto dei sempre disponibili compagni di squadra.