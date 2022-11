Cengio, mister Molinaro analizza l’ottimo inizio dei suoi: “Noi la favorita? Lo dicono gli altri, campionato competitivo”

Cengio. Domenica pomeriggio presso il “Pino Salvi” è andata in scena la gara che ha visto affrontarsi Cengio e Speranza “B”, formazioni entrambe vincenti all’esordio e desiderose di proseguire il loro cammino in campionato nel migliore dei modi.

Alla fine è stato 6-0 per i granata padroni di casa, un risultato che ha confermato lo stato di salute di una formazione considerata da molte compagini come la favorita per la vittoria finale del Girone B della Seconda Categoria targata 2022/2023.

Nel post partita a raccontare l’inizio di stagione del Cengio è stato mister Molinaro, allenatore il quale ha esordito dichiarando: “Sono contento perché abbiamo trovato la giusta amalgama, devo dire grazie al gruppo perché nonostante oggi avessimo qualche assenza siamo sempre riusciti a rimanere in partita senza mai rischiare nulla. Il risultato per quello che si è visto in campo poteva anche essere più rotondo. L’inizio di campionato è stato ottimo, cercheremo di dare fastidio a tutte come dichiarato nel precampionato.”

Successivamente l’intervistato si è detto soddisfatto per la possibilità di affrontare i match casalinghi al “Pino Salvi”, un impianto che permette ai suoi di allenarsi ad orari consoni per la Seconda Categoria, un fattore considerato cruciale dal tecnico granata.

“Nessuna squadra può essere sottovalutata – ha proseguito il mister – quest’anno il campionato è davvero equilibrato. Sono contento che molte squadre ci indichino come la favorita, questo però lo dicono loro. Fa piacere scendere in campo sempre sul pezzo, d’altro canto però molte compagini potrebbero tentare di dare qualcosa in più per riuscire a metterci i bastoni tra le ruote.”

È terminata in questa maniera l’intervista a Gianluca Molinaro, allenatore del Cengio che adesso sarà chiamato a preparare la trasferta che domenica prossima vedrà i suoi impegnati in quel di Sassello.