Calcio, Borghetto. La bordata all’incrocio di Luca Carta stende il Borgio: “Domenica perfetta”

Borghetto Santo Spirito. Più di 200 gol nelle categorie dilettantistiche piemontesi e tanta esperienza alle spalle: questo è Luca Carta, che l’anno scorso ha militato nel Soccer per qualche mese ed ora, avendo recuperato la condizione, è un elemento importante dei granata del Borghetto.

Nella scorsa giornata i ragazzi di mister Perrone hanno affrontato il Borgio Verezzi che, a livello d’organico, è decisamente la formazione più quotata al salto di categoria. Però il calcio non si basa soltanto su valori oggettivi, bensì su molteplici variabili situazionali. E così, proprio grazie alla rete del classe 1981, il Borghetto è riuscito a marcare tre punti.

“Una vittoria molto importante – dichiara Carta – se penso poi che si è trattato del mio esordio dal primo minuto direi che è stata la domenica perfetta! Ce l’abbiamo fatta per la determinazione e la voglia di combattere su ogni pallone, che deve diventare la nostra caratteristica principale”.

Un ambiente con cui ha subito legato: “Siamo una grande famiglia, sono stato accolto benissimo e posso sono ringraziare i miei compagni e la società. La retrocessione ormai fa parte del passato, siamo decisi a ripartire nei migliori dei modi, partita dopo partita, senza troppi proclami”.

Anche perché il percorso del campionato non è affatto una discesa: “Ci sono squadre attrezzate per vincere ed è veramente duro. Noi siamo pronti a battagliare con tutti e, con l’atteggiamento che abbiamo avuto domenica, sono certo che possiamo toglierci delle belle soddisfazioni“.

Per un quarantenne con tanti anni di calcio alle spalle, continuare ad aver addosso gli scarpini significa proprio starci bene. Ed infatti è proprio questa la motivazione più grande in Carta: “La felicità che mi dà questo sport è incredibile. Mi è bastato vedere la gioia dei miei compagni per il gol e la vittoria già questo per ripagarmi di tutti i sacrifici fatti”.