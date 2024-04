Celebrazioni 25 aprile a Borghetto, il sindaco Canepa: “Comizio elettorale del rappresentante di Anpi, inaccettabile”

Borghetto Santo Spirito. “Il rappresentante di Anpi, alla celebrazione del 25 aprile a Borghetto, ha fatto un comizio elettorale. Ha parlato di tutto escluso della Liberazione, dagli attacchi missilistici in Israele senza ricordare le cause scatenanti dei bombardamenti, alle politiche economiche del governo Meloni e ha concluso con la campagna elettorale per le elezioni europee delle forze progressiste. Tutto questo è inaccettabile“. Duro commento del sindaco di Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa, dopo la cerimonia per la Festa della Liberazione di questa mattina.

“Io in tutti questi anni da sindaco, in ogni circostanza in cui sono stato chiamato a fare discorsi pubblici e istituzionali come per il 25 aprile, ho sempre tenuto posizioni il più possibile inclusive ed equilibrate – evidenzia con forza Canepa -. Penso che chi ricopre incarichi come il mio quando è chiamato a parlare davanti alle persone e a fare discrosi commemorativi lo deve fare in modo da non turbare la sensibilità di nessuno e ricordare come sono state le cose senza omissione alcuna”.

Poi chiarisce a difesa dell’associazione: “Gli oratori dell’Anpi, in questi anni, hanno sempre fatto discorsi improntanti verso un certo orientamento politico, ma sempre molto equilibrate con ricostruzioni storiche fedeli. Oggi, invece, è successo l’esatto opposto. Non ho tolto il microfono di mano solo in virtù dei valori di libertà che oggi ricordiamo. Quando ha finito di parlare, ho detto davanti a tutti che il comizio avrebbe dovuto farlo in un’altra sede. Non era l’occasione di fare politica, ma di ricordare la Liberazione”.

“Questo discorso ha turbato molti dei presenti e tanti sono venuti a lamentarsi – conclude Canepa -. Ho contattato la presidente dell’Anpi per riferire dell’episodio, conoscendola sono sicuro che concorderà con me che è stata fatta una cosa inopprtuna e inelegante che va contro i valori che avremmo dovuto celebrare oggi”.