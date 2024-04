Celebrazioni del 25 Aprile a Borghetto, la presidente dell’Anpi risponde al sindaco Canepa

Borghetto Santo Spirito. La presidente della sezione Anpi di Borghetto, Enrica Tonola, interviene sulle dichiarazioni del sindaco Giancarlo Canepa in merito alla celebrazione di ieri, 25 Aprile.

“Troviamo fuori luogo la polemica sollevata dal sindaco Canepa sull’intervento dell’oratore in occasione del 25 aprile a Borghetto Santo Spirito. Innanzitutto, ci preme sottolineare come la censura non ci piaccia, e quindi non abbiamo mai chiesto copia degli interventi agli oratori che hanno la cortesia di venire a celebrare con noi la Festa della Liberazione”.

E conclude: “In secondo luogo, crediamo che a politicizzare questa festa, trascinandola nel solito vortice di polemiche, sia stato se mai proprio l’articolo di Canepa. Speriamo che questa polemica fastidiosa finisca qui”.