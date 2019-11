Provincia. Sulla base dell’ultimo bollettino di Arpal la protezione civile ha deciso di aggiornare, prorogandolo, lo stato di allerta meteo.

Su Genova e Savona prorogata l’allerta rossa fino alle 12 di domenica, fino alle 15 sempre di domenica sull’imperiese e l’entroterra savonese. Arancione fino a mezzanotte di oggi nell’entroterra del Tigullio, gialla da Portofino alla Spezia fino alle 6 di domenica.

Dalle prime ore di questa mattina piove ormai incessantemente su tutta la provincia di Savona. La viabilità al momento regge ad esclusione della Sp40, bloccata a Urbe da una frana; a fare paura sono soprattutto mare e fiumi, con diversi corsi d’acqua al livello di guardia ma nessuno, fortunatamente, davvero a rischio esondazione.

Una situazione in continuo divenire nella quale è anche difficile orientarsi: per questo abbiamo deciso di racchiudere in questo articolo tutti gli aggiornamenti in tempo reale su ciò che accade nella nostra provincia.

Agg ore 11.33 strada del Colle del Melogno chiusa per frana: fango e neve hanno invaso la carreggiata.

Agg. ore 11.07: strada tra Bormida e Pallare bloccata a causa di uno smottamento.

SAVONA – allagate via Busserio, la zona di Santuario, via Grassi, via Belloro; chiuse al traffico via Guidobono e via Montenotte.

ALBISOLA SUPERIORE – sta lentamente esondando il rio Basco.

VARAZZE – il Teiro fa paura, ecco la situazione nelle foto di Gianantonio Cerruti.

ALASSIO RIPIOMBA NELL’INCUBO – la mareggiata ha ormai invaso la passeggiata, spiaggia divorata e locali danneggiati.

CAIRO MONTENOTTE: spaventosa al momento la situazione del fiume Bormida che, intorno a mezzogiorno, sembra già aver quasi raggiunto il limite massimo di capienza.

CERIALE – risolto in tempo record la caduta di alcuni massi in via Campo Sportivo da parte della squadra degli operai comunali. Intervento con pala meccanica in dotazione. Da una prima valutazione e sopralluogo al momento non sussistono pericoli per la viabilità. La situazione è continuamente monitorata dal sindaco con i tecnici comunali e la protezione civile.

SAVONA – vigili del fuoco in azione in via Nizza per un albero che sta precipitando sulla sede stradale all’altezza di Villa Zanelli.

ALASSIO – è il mare a fare da padrone: la mareggiata si è abbattuta e continua ad abbattersi con violenza sul litorale, invadendo anche la passeggiata mare, ricoperta di legname e detriti.

ALBENGA – transennato e chiuso il sottopasso di piazza Matteotti (stazione) per via degli allagamenti. Chiusa via del Cristo sommersa dall’acqua. Si segnala sede stradale allagata anche in viale dell’Agricoltura. Sono state interdette, per ora: La Sp39, via del Cristo, via Collodi e viale Che Guevara. Gravi allagamenti anche nella zona di Regione Torresi, nel popoloso quartiere di Vadino e a San Fedele e Lusignano. QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SU ALBENGA

BERGEGGI – preoccupa l’Aurelia, allagata all’altezza del faro.

BORGHETTO SANTO SPIRITO – sono stati chiusi in via precauzionale via Volturno, il sottopasso di Piazza Libertà e Passo Saleo. Attualmente i rii e il Varatella non presentano particolari criticità. Sono in corso alcuni interventi, soprattutto sul lungomare. Attualmente vi sono a presidiare il territorio due pattuglie della polizia municipale oltre alle squadre della Protezione Civile.

COSSERIA – provinciali 26 e 26 bis allagate, cunette piene. La frazione di Cornareto è isolata, perché il sottopasso autostradale è chiuso per allagamento e l’altra uscita sulla Sp28 bis in frazione Lidora è chiusa per pontino non transitabile con allerta rossa. In emergenza si può transitare spostando le transenne. Il sottopasso ferroviario in località Pille sulla Sp42 Cengio – San Giuseppe di Cairo è chiuso per allagamento.

“Massi appesi” preoccupano sulla Sp51 tra Millesimo e Murialdo, dove si è optato per un restringimento preventivo della carreggiata già dalla serata di ieri.

FINALE LIGURE: violenta mareggiata si sta abbattendo anche sul litorale di Finale.

STELLA: strada chiuse in localita Campetien e Mezzano altezza ultimo tornante S. Martino, intervento dei vigili del fuoco in Loc. Ritani per ripristino viabilità dovuta a smottamento e frane.

TOVO SAN GIACOMO – si segnalano diversi smottamenti su strade, in un quadro più ampio e poco confortante di “precarietà idrogeologica globale”. Aggiornamento ore 10:00: personale comunale e Protezione Civile sono intervenuti in Via Lavrio e in altre zone del paese per rimuovere smottamenti di vario tipo. Sulla S.P. 4 segnalato un smottamento prima del Cimitero del Capoluogo prestare attenzione in fase di transito. Il quadro complessivo resta di precarietà idrogeologica ma al momento il torrente Maremola e i rii minori non hanno ancora raggiunto situazioni di “guardia”.

GIUSTENICE – il livello dei torrenti Scarincio e Maremola sta iniziando ad aumentare.

VADO LIGURE: si ingrossa e fa sempre più paura il torrente Segno nella frazione di Sant’Ermete.

