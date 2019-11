Albenga. Oltre 20mm di pioggia caduti in un’ora e la piana albenganese è andata letteralmente sott’acqua. Tanti gli accessi e le arterie stradali chiusi al passaggio pedonale e veicolare.

Sono state interdette, per ora: La Sp39, via del Cristo, via Collodi e viale Che Guevara oltre al sottopasso della stazione che collega i due viali principali, Martiri e Italia.

Si segnalano gravi allagamenti anche nella zona di Regione Torresi, nel popoloso quartiere di Vadino e a San Fedele e Lusignano.

Cantonieri e Sca stanno intervenendo e lavorando senza sosta per apertura e stasamento della acque bianche in regione Carenda.

A proposito di Carenda, il rio, così come gli altri sul territorio, al momento sono monitorati e risultano sotto controllo. Portata morbida per il Centa che, man mano che passano i minuti, si sta per “alzando” sempre di più.

Vigili del fuoco e cantonieri sono stati chiamati per un intervento urgente a Cenesi, a causa di un presunto smottamento.