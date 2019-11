Albisola Superiore. Ad Albisola la situazione è critica. La frazione di Ellera è isolata a causa di numerose frane di varie dimensioni, è assolutamente sconsigliato mettersi in viaggio in direzione Ellera.

In corso l’evacuazione di alcune famiglie, a cura dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.

Il rio Basco è esondato in alcuni tratti dopo il ponte medievale. Blackout in corso in varie zone della città.

L’appello dell’assessore Luca Ottonello: “Chi abita vicino a rii e torrenti salga ai piani alti e non esca di casa. Restate a casa e prestate la massima attenzione”.