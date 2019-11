Cairo Montenotte. Il Bormida è incontenibile: è già esondato con forza a Dego e ora è sorvegliato speciale a Cairo, dove si è verificata un’altra lieve esondazione nel tratto che scorre nei pressi della deviazione per il Buglio, dove ha in parte invaso il prato vicino alla strada.

Ma la situazione è di allerta massima dal ponte Stiaccini in poi: dove gli argini sono più bassi, infatti, davanti all’ospedale e a proseguire verso la frazione di Carnovale, il fiume ha raggiunto il limite di guardia.

Secondo il sindaco, Paolo Lambertini, dal monitoraggio agli affluenti emerge che al momento non si registrano particolari criticità, ma è proprio la pioggia battente a far preoccupare per il corso d’acqua principale.

Chiusi tutti i ponti pedonali e si raccomanda attenzione.