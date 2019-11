Chiusa per frana la Sp40 a Urbe. Il consigliere provinciale Isella: “Sarà giornata critica”

Provincia. Come era prevedibile, purtroppo, a fronte di una nottata che è trascorsa fortunatamente senza criticità, il savonese, già martoriato da vecchie “ferite”, tante ancora non rimarginate, comincia a fare i conti seriamente con l’allerta rossa.

È notizia di pochi minuti fa la chiusura della Sp40 a Urbe per una frana che ha interessato, al chilometro 3 + 700, la carreggiata di valle.

“Massi appesi”, invece, preoccupano sulla Sp51 tra Millesimo e Murialdo, dove si è optato per un restringimento preventivo della carreggiata già dalla serata di ieri.

Ad Albenga, infine, transennato e chiuso il sottopasso di piazza Matteotti (stazione) per via degli allagamenti. Chiusa via del Cristo sommersa dall’acqua. Si segnala sede stradale allagata anche in viale dell’Agricoltura.

A Tovo San Giacomo si segnalano diversi smottamenti su strade, in un quadro più ampio e poco confortante di “precarietà idrogeologica globale”.

“Sarà una giornata critica, lo sapevamo, – ha dichiarato il consigliere provinciale con delega alla viabilità Luana Isella. – Purtroppo anche i sopralluoghi sono difficili a causa del maltempo. Al momento non si registrano particolari criticità, fatta eccezione per Sp40 e Sp51. Continuiamo a monitorare”.

“L’invito alla cittadinanza, comunque, visto il peggiorare delle condizioni meteo, è di limitare al massimo gli spostamenti solo a quelli strettamente necessari. Meglio ‘stare alla finestra’ e pazientare, aspettando che finisca”, ha concluso.