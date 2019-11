Savona. Con l’allerta rossa e la situazione nettamente peggiorata in giornata, arrivano i provvedimenti di emergenza da parte dell’amministrazione e delle forze dell’ordine. Insieme, giungono le opinioni contrarie a quanto deciso e facilmente inizia la polemica.

A Savona, tutti i ponti sono chiusi, ma tra la popolazione serpeggia un certo malcontento per un provvedimento che taglia in due la città e, a guardare il fiume, ad alcuni pare eccessivo. Le prime polemiche che sono state riferite riguardano il ponte di Lavagnola, dove il fiume sembra a molti ancora sotto il livello di guardia.

di 13 Galleria fotografica Savona spezzata in due, ponti chiusi e strade allagate









“A Lavagnola sono molti gli insulti ricevuti dai due poveri agenti della Guardia di finanza da parte di cittadini infuriati – ci avverte una lettrice – Non fanno passare nessuno, neppure a piedi. Le persone non possono raggiungere le loro case. Il problema è il fatto che per questo ponte non c’è alcun pericolo. Ma zero assoluto”.

Situazione analoga si ripresenta più a valle, dove già un’ora fa il ponte di fronte a Santa Rita era stato chiuso, così come alcuni tratti di via XX settembre e via Luigi Corsi, entrambe allagate. Tra clacson e qualche parola un po’ più forte, la cittadinanza ottempera comunque e si avvia ad affrontare una notte di pioggia, con l’occhio alla strada fuori dalla finestra.