Provincia. Mare mosso, che sferza la costa in tutto il ponente savonese e che, nella notte, ha riversato tantissimo materiale (anche plastico, purtroppo) sulle spiagge della Riviera (finora ricevuti contributi significativi in merito da Pietra Ligure e Bergeggi). E si temono danni, nelle prossime ore, ad attività e abitazioni situate in prossimità del mare.

Ma a far paura sono anche e soprattutto fiumi e corsi d’acqua, tanti dei quali risultano già colmi in tutta la Provincia a causa delle precipitazioni della notte.

È alta la preoccupazione, in particolare tra i cittadini che, in particolare sui social network, chiedono informazioni e pubblicano foto e video di potenziali situazioni critiche.

Al momento, nello specifico, si teme una possibile esondazione del torrente Quiliano e la situazione risulta particolarmente critica anche ad Albisola Superiore, con il torrente Sansobbia in piena.