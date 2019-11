Alassio. Passeggiata invasa dall’acqua e dai detriti e sferzata continuamente da onde forti e lunghe. Sembra il sequel di un film già visto. Ed in effetti è proprio così.

È questa la situazione che si presenta ad Alassio nella mattinata odierna dopo la nottata di pioggia e la mareggiata mattutina che si è abbattuta e continua ad abbattersi sul litorale.

Tante le segnalazioni pervenute alla redazione, con contributi in termini di foto e video che raccontano di locali danneggiati e di proprietari “trincerati” nelle proprie attività, transennate e riparate con pannelli in legno, per cercare di salvare il salvabile.

E il peggio non è ancora arrivato, come ha spiegato il vicesindaco Angelo Galtieri: “Dal punto di vista pluviometrico siamo tranquilli. Abbiamo da poco svolto un sopralluogo sui rii principali che sono sotto il livello di guardia e non si registrano frane particolari o smottamenti”.

“A far paura e danni, però, come ormai tradizione, è il mare che non si è risparmiato invadendo la passeggiata. Abbiamo già chiuso preventivamente l’accesso al lungomare. Il picco però è atteso nel pomeriggio, dalle 13 alle 16 circa. Il consiglio ai proprietari di locali è quello, se non lo dovessero aver già fatto, di attrezzarsi per bene”, ha concluso.