Allerta rossa, la situazione dei bus: irraggiungibili Stella e Bormida, deviazioni a Savona

Provincia. In stato di allerta per il maltempo anche tutto il personale di TPL Linea. A seguito delle condizioni meteo vi sono diversi disservizi che di volta in volta vengono risolti dagli autisti e dai responsabili dei vari settori.

Al momento i principali consistono nell’impossibilità di raggiungere Stella San Martino, Bormida e di non poter transitare dopo Ellera. Sono state fatte deviazioni per la chiusura del sottopasso di San Giuseppe a Cairo e per la chiusura di Via XX settembre e via Guidobono a Savona. La responsabile del movimento è in costante contatto con i tecnici della Provincia e l’ispettore della PM di Savona. Su Savona è stato dislocato numeroso personale a supporto sul territorio.

Prolungato l’orario dell’ufficio movimento di Cisano sino alle 19.30 (di solito chiude alle 13.00) in modo che il personale abbia un punto di riferimento in più e presidiato con due persone anche l’ufficio di Savona.