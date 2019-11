Savona. “Non uscite di casa”. È questo l’appello che il Comune di Savona rivolge a tutti i cittadini durante queste drammatiche ore di allerta rossa.

Le piogge in queste ore non accennano a diminuire e a Savona, in serata la situazione è diventata davvero critica. Al momento i ponti sul Letimbro sono chiusi e le corse dei pullman sono state sospese.

Lo stato di allerta rossa che interessa la nostra provincia è stato prolungato sino a domani alle ore 15 (salvo ulteriori aggiornamenti). Sul nostro sito www.ivg.it seguiremo per tutta la notte l’evolversi della situazione su tutto il territorio savonese.