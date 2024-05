Prima Categoria, playoff regionali: ecco il programma del Savona

Savona. È arrivato il tempo di scoprire il percorso degli Striscioni per quest’ultima volata verso la Promozione. Con il sorteggio avvenuto questo pomeriggio, il Città di Savona può avere chiaro quale sarà il prossimo e determinante mese di “girone all’italiana”.

Per ora passano le prime due squadre della classifica. Occhio però al risultato di Cairese o Rivasamba ai playoff nazionali: in caso di approdo in Serie D, il numero di salti di categoria in questo girone salirebbe a quota 3.

Prima giornata

Brugnato vs Argentina Arma

Panchina vs Superba

Riposa il Città di Savona

Seconda giornata

Argentina Arma vs Panchina

Superba vs Città di Savona

Riposa il Brugnato

Terza giornata

Città di Savona vs Argentina Arma

vs Argentina Arma Panchina vs Brugnato

Riposa la Superba

Quarta giornata

Argentina Arma vs Suberba

Brugnato vs Città di Savona

Riposa il Panchina

Quinta giornata