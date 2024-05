Prima Categoria, Savona ai playoff regionali: i numeri delle quattro avversarie

Dopo aver pareggiato (ma bastava) contro la Vadese e vinto 1 a 0 in casa del Multedo, per il Savona si apre il capitolo playoff regionali. Quattro sfide, due in casa e due in trasferta, per alimentare il sogno di un salto di categoria che la tifoseria attende da quattro stagioni. Il primo posto in questo minigirone all’italiana garantisce la Promozione. Stessa cosa per la seconda piazza non essendoci state retrocessioni liguri dalla Serie D all’Eccellenza. Meno certezze ma qualche chance anche per chi arriverà terzo: qui si dovrà vedere se la vincitrice dei playoff d’Eccellenza (Rivasamba o Cairese) riuscirà a imporsi nel playoff nazionali ed eventuali fusioni o rinunce.

I numeri in campionato del Città di Savona sono stati i seguenti: 15 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte per un totale di 50 punti. 42 goal fatti e 25 subiti.

Argentina Arma rullo compressore

L’unica squadra qualificata direttamente agli spareggi promozione, e per questo sulla carta una delle favorite, è l’Argentina Arma impegnata nel Girone “A”. La formazione dell’estremo ponente ligure ha lottato fino alla fine contro un Millesimo da record, facendo il vuoto alle proprie spalle. Contro i campioni giallorossi, due pareggi per 0 a 0. In totale, sono stati 66 i punti conquistati. Ruolino di marcia da vittoria diretta viste le 21 vittorie, i tre pareggi e le sole due sconfitte. Macchina da goal (68) e poche reti al passivo (20).

Genovesi “doc”

Dal Girone ” C” arriva la Superba. La formazione del capoluogo regionale ha totalizzato 54 punti in campionato arrivando seconda, stesso punteggio della Goliardica. Entrambe le squadre si sono qualificate direttamente alla finalissima playoff, conclusasi con un netto 3 a 0. In campionato, lo score della Superba è stato di 16 vittorie, 6 pareggi e quattro sconfitte. 43 goal fatti e 20 subiti.

Dalle retrovie ecco la “quinta”

Negli spareggi del Girone “D” ha prevalso la formazione del Panchina. La società chiavarese arriva col pieno di entusiasmo. In campionato è arrivata quinta in classifica a pari punti con la Polis Pieve Ligure prevalendo per gli scontri diretti. Si è poi rivelata micidiale nelle gare secche. Due trasferte, entrambe vinte. Un “casto” 0 a 1 in casa del Lavagna e un lussurioso 3-4 in finale contro l’Atletico Quarto al termine dei supplementari. In campionato, la squadra ha totalizzato 41 punti, frutto di 11 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte. 33 i goal fatti e 24 quelli subiti.

Lo scontro diretto “che conta”

Nei playoff del Girone “E” ha prevalso il Brugnato. Gli spezzini hanno chiuso il campionato al terzo posto, a pari punti con la seconda in classifica Manarolaacquasanta, che aveva però migliori scontri diretti. I 51 punti conquistati sono stati collezionati attraverso 15 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. 35 reti all’attivo e 22 al passivo. Il Brugnato ha battuto in casa in semifinale la Bolanese con un secco 4 a 1 mentre in casa del Manarola si è imposto 1 a 0 nello scontro diretto più importante.