Calcio, Savona ai playoff regionali: ecco cosa aspettarsi dalla Superba

Il Città di Savona esordirà nel girone playoff alle 16,30 al Ceravolo di Genova contro la Superba. Gli Striscioni hanno riposato alla prima giornata. I genovesi hanno pareggiato 2 a 2 sul campo del Panchina. Nell’altro match, vittoria del Brugnato (2 a 1) contro l’Argentina Arma.

Cosa aspettarsi dalla sfida di domenica? Chiacchierando con alcuni mister che hanno sfidato la squadra genovese, proviamo a tracciarne un profilo. In campionato, la Superba era partita puntando al salto di categoria. Non ci è riuscita tramite la vittoria del campionato, ma non vede queste playoff come una pena da scontare. Infatti, la vittoria del campionato è stata fuori portata per via di un avvio zoppicante. Poi, una cavalcata che ha portato la squadra di Pisani fino al secondo posto e alla vittoria netta, 3 a 0, nella finale playoff contro la Goliardica.

A livello tattico, il caposaldo è la difesa a 4, che dovrebbe essere riproposta senza sorprese anche contro gli Striscioni. Poi, il 4-3-3 viene di solito privilegiato rispetto alla versione 4-2-3-1. Tra i punti di forza a livello di giocatori, il centrocampista e play Mattiucci, fulcro del gioco ed equilibratore. Grande qualità invece viene portata dalla mezzala Vio, giocatore descritto come dotato di tecnica ottima per la categoria. In attacco, il giocatore più pericoloso è l’attaccante classe 1990 Michele Colella. Bomber di tante squadre genovesi del passato, è stato prelevato dalla Corniglianese a dicembre. Più che un attaccante di manovra, è stato descritto come il classico attaccante da area di rigore.

La società è fortemente legata al quartiere del Lagaccio e spera di salire di categoria anche per dare ulteriore slancio a un settore giovanile ben nutrito. Mister Christian Pisani è da tempo in sella alla squadra e ha potuto insieme alla società assemblare una rosa che possa rispettare il suo stile di gioco.

La Superba, secondo chi l’ha affrontata, è una squadra che ha le idee ben chiare e che prova sempre a giocare. Ma non esaspera il tentativo di giocare da dietro palla a terra. La difesa potrebbe andare in difficoltà negli spazi aperti contro giocatori particolarmente rapidi, ma gli appena 20 goal subito in campionato testimoniano un’ottima tenuta del pacchetto arretrato. Come tutte le squadre di Prima Categoria, trova giovamento quando incontra squadre che non pressano in modo feroce. Si tratta di una formazione con uno spiccato spirito battagliero, definita da molti “spigolosa“. Spingono principalmente sul lato destro. Dovrebbero spingere principalmente sul lato destro.

Insomma, una squadra che come modulo e impostazione di gioco assomiglia al Savona di mister Roberto Biffi, che ha ormai consolidato il 4-3-1-2. Anche i numeri in campionato, infatti, sono simili.

La Superba nel girone “C” ha totalizzato 54 punti in campionato arrivando seconda, stesso punteggio della Goliardica. Entrambe le squadre si sono qualificate direttamente alla finalissima playoff, conclusasi con un netto 3 a 0. In campionato, lo score della Superba è stato di 16 vittorie, 6 pareggi e quattro sconfitte. 43 goal fatti e 20 subiti.

I numeri in campionato del Città di Savona sono stati i seguenti: 15 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte per un totale di 50 punti. 42 goal fatti e 25 subiti.