Savona, sciopero del trasporto pubblico: alta adesione e altra protesta il 27 maggio

Savona. Concluso lo sciopero del trasporto pubblico. Motori spenti fino al primo pomeriggio per Tpl con un’adesione tra il 70 e l’80%.

Durante lo sciopero dei lavoratori di Tpl e il presidio davanti alla Provincia di Savona, una delegazione della RSU e delle Segreterie Sindacali Provinciali è stata ricevuta dal presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri – si legge in una nota delle Segreterie Provinciali RSU TPL Linea – i rappresentanti sindacali hanno richiesto “di fare chiarezza sulle fonti di finanziamento, che sono insufficienti, per sostenere l’azienda di trasporto pubblico“.

E’ stato sollecitato l’invio dei dati richiesti dalla Regione Liguria. E’ stata richiesta la condivisione degli importi previsti dall’Accordo di programma in scadenza nel 2025 che i singoli Comuni conferiscono all’Azienda, che risultano inadeguati rispetto agli aumentati costi.

“E’ stato richiesto – continuano – un incontro congiunto entro fine mese, tra la Provincia (ente concedente), i Comuni (Enti Proprietari dell’Azienda), la Presidenza Aziendale (gestore) e le Organizzazioni Sindacali per tentare di concordare azioni economiche e organizzative per il futuro del trasporto pubblico savonese e dei lavoratori. Il presidente Olivieri accogliendo le richieste – sottolineano – si è impegnato nei giorni seguenti a predisporre quanto richiesto”.

“Visto l’importanza degli argomenti trattati e per la necessità di arrivare a soluzioni concrete verrà comunque proclamata una ulteriore azione di sciopero di 24 ore a sostegno della vertenza per il prossimo 27 maggio. Le Organizzazioni Sindacali – concludono – hanno richiesto e sollecitato un incontro al Cda di Tpl Linea per verificare gli obbiettivi gestionali e la loro sostenibilità”.