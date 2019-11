Savona. La parte di città tra corso Mazzini e corso Colombo è quella che più sta subendo le conseguenze dell’ondata di maltempo. Come spesso accade quell’area, per la sua stessa conformazione, è la prima ad allagarsi.

Al momento sono “sott’acqua” alcune traverse, come via Belloro e via Busserio, mentre nelle strade principali, via Guidobono e via XX Settembre, ci sono alcune grandi pozze che rendono pericoloso il transito delle auto.

Per questo motivo al momento le strade sono chiuse al traffico, con la polizia municipale che si occupa di deviare il traffico lungo vie alternative.