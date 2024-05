Savona, 16 anni fa la visita di Benedetto XVI. I ricordi, il ruolo del Santuario e il sogno di avere Papa Francesco

Savona. Sedici anni e due giorni or sono (era il 17 maggio del 2008) Papa Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, fu protagonista di una storica visita a Savona, unica nell’età “moderna”. Un anniversario che ci sembra a nostro modesto giudizio un po’ trascurato, soprattutto nell’anno in cui la Città dei Papi consacra la sua candidatura a Capitale della cultura.

Si può cominciare ricordando ciò che accadde quel giorno.

Il Papa, proveniente da Genova, atterrò al Santuario sul piazzale di fronte alla casa del Beato Antonio Botta alle 16,45 a bordo di un elicottero della polizia di Stato pilotato da Gianni Faggio, che ricorderà a lungo quel volo e ne racconterà molti particolari. Prima tappa, la cripta del Santuario di Nostra Signora della Misericordia per deporre la Rosa d’Oro, massimo riconoscimento del cattolicesimo. Nella cripta si trova e si può ammirare ancora oggi.

In papamobile Benedetto si trasferì quindi, passando per corso Ricci, in piazza del Popolo. allestita per la Messa, durata due ore. Davanti all’altare, una composizione floreale con gli stemmi del pontefice, della Città di Savona e del vescovo Vittorio Lupi.

Alle 19.45, attraverso via Paleocapa, corso Italia, piazza Sisto e via Santa Maria Maggiore, arrivò in Vescovato per visitare gli appartamenti di Pio VII e poi la cattedrale. Ultimo tragitto, sempre tra due ali di folla, in via Manzoni per raggiungere il Palacrociere e ripartire in elicottero alla volta di Genova.

Va giustamente ricordato che il merito della visita di Benedetto è tutto di Domenico Calcagno, vescovo di Savona-Noli dal 2002 al 2007, che ricoprirà poi una delle più importanti cariche vaticane, quella di presidente dell’Amministrazione del patrimonio della sede Apostolica. Ma volle sempre, e così è ancora oggi, essere semplicemente chiamato, soprattutto a Savona, “Don Domenico”.

Chiediamo aiuto, per capire che cosa rappresento’ quella visita e soprattutto che insegnamento possa trarne oggi Savona, a Mauro Zunino, competente studioso di storia della nostra città (lui preferisce definirsi “appassionato”) e teorico della nascita di Cristoforo Colombo a Savona.

Risponde Zunino: “Credo sia venuto il momento di valorizzare finalmente il Santuario e tutto ciò che ruota intorno ad esso. Penso alla Basilica, ovviamente, alla cripta con la Rosa d’Oro, a Palazzo delle Azzarie, al Tesoro del Santuario, alla Locanda, ma anche alla necessità di mettere in sicurezza la zona”.

E ancora: “Non dimentichiamo che il nostro è il secondo santuario in ordine cronologico e per dignità e che altri sfruttano ben di più i loro anche con caratteristiche assai inferiori. Non è impossibile attirare notevoli flussi di turisti religiosi che ridiano anche nuova vita al borgo e ai suoi residenti. Tra l’altro il Vaticano sta attuando una sorta di stretta sulle apparizioni mariane che ovviamente non potrà riguardare il nostro Santuario su cui si accenderanno ancor più i fari”.

Ma come può accadere tutto questo? Conclude Zunino: “Non spetta a me dirlo, deve muoversi l’intero sistema Savona. Il momento è quello giusto, grazie al fatto che alla presidenza delle Opere Sociali ci sia una persona come Giovanni De Filippi e che il sindaco Marco Russo possa sfruttare l’occasione per la candidatura a Capitale della Cultura. Anche gli intrecci tra i Della Rovere e Cristoforo Colombo, su cui si potrebbe scrivere un libro, possono costituire un argomento molto importante per queste opportunità”.

Una curiosità su Zunino: lui assistette al passaggio di Benedetto in Darsena davanti alla sua officina nei pressi del distributore, il mitico “Cichinin” specializzato in carburatori.

Una appassionata testimonianza sulla visita di Benedetto arriva anche da Marco Roselli, incaricato dell’organizzazione del seguito papale sotto la supervisione del capo della gendarmeria vaticana Domenico Giani. Racconta Roselli: “Mai avrei pensato di vivere un’esperienza del genere, in quel corteo dietro il Papa con una folla così numerosa nonostante la pioggia. Un’occasione religiosa e civile unica, che resterà per sempre indelebile nella storia di Savona”.

Ricordi, speranze, sogni. Allora perché non pensare anche a una visita di Papa Francesco a Savona, tra l’altro un pontefice per alcuni versi così diverso da Ratzinger? Magari una visita collegata ad altri viaggi nel Nord Italia di Bergoglio, come fu per Benedetto, “dirottato” da Genova.

I viaggi di un Papa si organizzano anni prima, è vero, ma da qualche parte bisogna pur iniziare.