L’auto in cui dormono scivola in una scarpata: coppia con cane e due tartarughe salvata dai vigili del fuoco

Liguria. Questa notte i vigili del fuoco di Genova sono stati impegnati in un bizzarro soccorso nell’entroterra, vicino a Lorsica, in Val Fontanabuona.

I pompieri hanno dovuto recuperare un’automobile finita in una scarpata, nel bosco, sulla strada provinciale 23.

La macchina era scivolata nel dirupo per 50 metri fino ad adagiarsi nel greto di un fiume. Probabilmente è accaduto a causa del freno a mano non tirato bene, mentre i proprietari erano a bordo. Stavano infatti dormendo sui sedili. Con loro anche un cane e due tartarughe.

Uomo e donna, così come gli animali, sono stati messi in salvo. Per loro solo pochi graffi, non c’è stato bisogno neppure del soccorso in ospedale. Nell’intervento è stato allertato anche il soccorso alpino.