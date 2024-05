A6, veicolo in fiamme nei pressi del casello di Millesimo: incendio domato dai vigili del fuoco [AGG]

Millesimo. Aggiornamento 15.50: l’incendio è stato spento dall’intervento dei vigili del fuoco di Savona. Non ci sono feriti e i passeggeri non hanno avuto bisogno di essere trasportati in ospedale

E’ di pochi minuti fa la notizia che un’autovettura ha preso fuoco sulla A6, subito dopo il casello di Millesimo (precisamente tra tra Marghero e Casalidora) direzione Savona.

I soccorsi si sono subito mobilitati e al momento sul posto ci sono anche i vigili del fuoco. Ancora non si hanno notizie sulla dinamica.