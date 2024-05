A Savona visite guidate a San Giovanni Battista e in Santa Lucia

Savona. Giovedì 9 maggio dalle ore 15:30 alle 18 sarà possibile seguire una visita guidata alle chiese San Giovanni Battista in San Domenico, in via Alfonso Mistrangelo, a cura dello storico Roberto Bertola, e Santa Lucia, a cura di Roberto Pizzorno, priore della Confraternita Santi Agostino e Monica.

L’appuntamento sarà l’ultimo del corso di formazione sulle “Antiche chiese savonesi: storia, arte e musica”, promosso dai Servizi per la Pastorale Scolastica e per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Savona-Noli e dal Complesso Museale della Cattedrale e Cappella Sistina in collaborazione con l’Associazione Gioachino Rossini e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.

L’iniziativa è rivolta in particolare ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e agli studenti interessati ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. Il ritrovo sarà nella parrocchiale sita nel centro storico. Per informazioni si possono contattare Aureliano Deraggi, responsabile della Pastorale Scolastica, al 3477931556 oppure Franca Briano al 3270281083 o a visitasistina@diocesisavona.it.