Savona. A seguito delle gravi criticità per l’ondata di maltempo che sta colpendo il territorio provinciale, il Comune di Savona corre ai ripari. Il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio ha emesso una ordinanza sindacale per la chiusura degli esserci commerciali e dei negozi situati nelle zone a rischio idraulico elevato e molto elevato.

Il provvedimento è valido per la giornata di domani fino al termine dell’allerta rossa (ossia almeno fino alle 12) e riguarda “le strutture commerciali di medio e grande rilievo, a notevole afflusso di persone, ricadenti nelle fasce a rischio idraulico, di cui al piano provinciale di bacino, a rischio medio, elevato e molto elevato”. Di fatto questo significa la chiusura dei seguenti esercizi commerciali: Via Nazionale Piemonte – IN’S, Corso Ricci – Ipercoop, Corso Vittorio Veneto – Conad, e quelli compresi nel perimetro di: C.so Ricci, Piazza nazioni, Via Pirandello, Carissimo e Crotti – lato levante -, C.so Vittorio veneto e C.so Viglienzoni.

di 13 Galleria fotografica Savona spezzata in due, ponti chiusi e strade allagate









Intanto proseguirà per tutta la notte l’azione di controllo e monitoraggio del territorio comunale, che vede impegnati protezione civile e polizia municipale. Al momento è stata segnalata una situazione abbastanza critica in via della Pizzuta per la piena del Letimbro.

Nella zona di San Bernardo la strada provinciale è allagata e le macchine fanno fatica a passare.