Le news più lette su IVG da maggio ad agosto 2019: dall’omicidio degli Aquario alla “esibizionista dell’autogrill”

Provincia. Prosegue il tradizionale “viaggio” di IVG.it alla scoperta delle notizie più lette dell’anno. Un modo per ripercorrere gli avvenimenti del 2019 visto con gli occhi dei lettori, che hanno scelto giorno dopo giorno cosa leggere e condividere.

L’anno che volge al termine è stato segnato da grandi notizie e grandi tragedie, momenti felici e momenti di estrema difficoltà. L’ultimo in ordine di tempo è legato ai disastri causati dal maltempo dal 23 al 25 novembre: e proprio in quei giorni IVG ha stabilito i suoi nuovi record in termini di letture, con oltre 760 mila utenti unici in un solo giorno (il 24 novembre) e oltre 3 milioni di pagine lette in 48 ore.

Ma al netto degli exploit, Il Vostro Giornale è ormai da anni il punto di riferimento della provincia per l’informazione locale, con mediamente 60-80mila lettori unici ogni giorno sulle nostre pagine, intenti a leggere le notizie principali del loro territorio. Ecco dunque quelle che nel bene e nel male hanno caratterizzato questo 2019.

MAGGIO – Un mese decisamente tragico, con tre notizie che nell’arco di tre giorni catalizzano l’attenzione dei lettori. Il 4 maggio a Osiglia viene ritrovato un corpo senza vita nel lago. Un gesto volontario che purtroppo viene replicato il giorno dopo da un savonese: un uomo di 84 anni che si spara davanti all’obitorio dell’ospedale San Paolo. E ancora il giorno successivo, 6 maggio, l’ennesimo dramma: un motociclista muore a Millesimo in un incidente con un camion sulla strada per Roccavignale.

GIUGNO – Niente tragedie, per una volta, ma una curiosità e una notizia “di speranza”. Partiamo con quest’ultima: il 3 giugno IVG pubblica un articolo sulle storie di Marco Centino e Samuele Manfredi, “due amici uniti dalla tragedia e dalla speranza”. L’occasione è la tradizionale partita di istituto del Liceo Giordano Bruno di Albenga, nella quale si affrontano gli studenti dei diversi indirizzi, nella quale sono stati raccolti fondi finalizzati alla loro riabilitazione. Il tragico destino dei due compagni di classe e di banco, vittime di due gravi incidenti a 6 mesi di distanza l’uno dall’altro, e il racconto del loro percorso verso una vita normale tocca i savonesi, che condividono l’articolo più di 3000 volte.

Ma il primo “record” dell’anno arriva il 20 giugno, quando IVG racconta la storia della “esibizionista dell’autogrill”: una giovane filmata da più di un camionista mentre offre sesso orale in pieno giorno nell’autoparco del casello di Savona. Una notizia che viene letta quasi 130 mila volte e che scatena reazioni contrastanti tra chi condanna la giovane, chi noi di IVG per aver dato spazio alla vicenda e chi invece non comprende il clamore (la presenza della ragazza non era una novità, anzi era ricorrente negli ultimi anni). La ragazza viene sanzionata con un Daspo urbano una prima volta, ma fa ritorno in città tre giorni dopo: a quel punto viene definitivamente allontanata per tre anni.

LUGLIO – Il primo giorno del mese IVG e Genova24 diffondono un video, avuto dalla Guardia di Finanza, che mostra il momento esatto del crollo del Ponte Morandi. E’ il video fornito ad accusa e difesa sul quale svilupperanno le risposte ai quesiti sul crollo legati al secondo incidente probatorio.

Ma la notizia del mese è, purtroppo, un’altra tragedia: l’omicidio di Deborah Ballesio ai Bagni Aquario di Savona. La sera del 13 luglio la donna, 39 anni, si sta esibendo come cantante quando l’ex compagno Domenico Massari si avvicina, le chiede “Ti ricordi di me?” e la fredda con diversi colpi di pistola. Sei raggiungono la donna, fatale uno nello specifico alla testa; altri colpi feriscono due donne e una bambina. Nelle ore seguenti prende vita una vera e propria “caccia all’uomo” che si conclude la notte successiva quando Massari si costituisce.

AGOSTO – Anche in questo mese sono i lutti a farla da padrone. La sera del 6 agosto un Diamond DA20 Katana, un velivolo biposto partito da Vercelli e diretto a Villanova d’Albenga, precipita sul Monte Carmo: muoiono nello schianto il 70enne Lorenzo Castaldi, di Lenta (VC), e il 35enne Andrea Giussani, di Ossona (MI). L’Agenzia Nazionale Sicurezza Volo apre un’inchiesta sull’incidente: 20 giorni dopo verrà confermato che si è trattato di una disgrazia.

Nelle stesse ore un macchinista trova un cadavere sui binari tra Alassio e Laigueglia. Nelle ore successive verrà identificato come un turista lombardo di 26 anni.

Il 28 agosto una delle notizie più dolorose dell’anno: la 18enne Marzia Sari, ricoverata da mesi al Cto di Torino dopo essersi data fuoco nel dicembre 2018, non ce l’ha fatta. La ragazza si era data alle fiamme nel parcheggio di Vado Ligure emulando il padre che aveva compiuto lo stesso gesto cinque anni prima. I funerali si svolgono pochi giorni dopo a Lavagnola.

Appuntamento a domani con le notizie più lette da settembre a dicembre 2019.