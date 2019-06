L’ “esibizionista dell’autogrill” ritorna a Savona: foglio di via e allontanamento per 3 anni

Savona. Nonostante il daspo urbano per 48 ore, la doppia sanzione amministrativa per atti osceni in luogo pubblico e prostituzione, l’ “esibizionista dell’autogrill” è tornata a Savona.

La donna, una rumena 30enne, iniziali T.C., è stata nuovamente individuata e fermata dalle forze dell’ordine, impegnate nelle attività di controllo di tutta la zona dell’autoporto.

Incurante dei provvedimenti a suo carico è tornata a mostrarsi nuda ai camionisti e a fornire prestazioni sessuali, come se nulla fosse: il suo caso è diventato di dominio pubblico grazie ad una serie di video hard circolati via WhatsApp, che avevano fatto scattare i primi controlli e l’indagine sulla donna.

Per la rumena, che aveva già ammesso le sue responsabilità, motivando i suoi comportamenti e atteggiamenti con uno stato di ubriachezza, è scattato il foglio di via con la misura di allontanamento dalla città di Savona per la durata di 3 anni.

La 30enne è domiciliata a Ventimiglia e la sua particolare situazione è già stata segnalata ai servizi sociali del comune della provincia imperiese quanto all’Asl competente.

Ora chissà se la donna violerà ancora il provvedimento a suo carico, rischiando quindi conseguenze di natura penale.