Albenga. Marco Centino e Samuele Manfredi. A loro due sarà dedicata, giovedì 6 giugno, la tradizionale partita di istituto del Liceo Giordano Bruno di Albenga nella quale si affrontano gli studenti dei diversi indirizzi, con una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di ausili che li aiutino nei loro difficili percorsi di riabilitazione.

Due giovani savonesi accomunati da un tragico destino, Marco e Samuele. Il primo travolto il 30 giugno 2018 a Borghetto, mentre viaggiava su una Honda 125, da una Golf che non aveva rispettato uno stop; il secondo falciato meno di sei mesi dopo (il 10 dicembre) a Toirano, mentre si allenava in sella alla sua bicicletta in vista dell’avventura con il suo nuovo team, la Groupama-Fdj. Per entrambi la paura, la lotta tra la vita e la morte, poi lentamente l’uscita dal coma e l’inizio di un lungo calvario che non ha ancora raggiunto il lieto fine: oggi Marco è in un centro riabilitativo di Costa Masnaga, in provincia di Lecco, mentre Samuele si trova in una struttura specializzata di Ferrara.

Compagni di classe, di banco e grandi amici, erano i due “sportivi” della classe. Uno appassionato calciatore nel Pietra Ligure, convocato anche nella rappresentativa regionale ligure, l’altro giovane promessa del ciclismo: poco dopo l’incidente di Centino ha disputato e vinto i campionati europei di inseguimento individuale Juniores ad Aigle, in Svizzera, dedicando la vittoria proprio all’amico. “E’ stato sempre con lui fin quando non è dovuto partire – ricorda Silvana, la madre di Marco – e anche dopo il suo ritorno. La mattina del suo incidente invece di venire da Marco aveva deciso di tornare ad allenarsi perchè di lì a poco sarebbe partito per la Francia”.

Lo scorso anno alla partita di istituto, dedicata in quell’occasione alla memoria di alcune giovanissime vittime della strada (Giovanni Lai, 18enne di Villanova d’Albenga, morto nell’agosto 2017; Simone Canetto, 19enne di Albenga, nel gennaio 2018; Davide Molinari, 17enne di Albenga, nell’aprile 2018; oltre al bidello Mario) aveva partecipato anche Marco Centino. Era la terza volta che vi prendeva parte: pochi giorni dopo il tragico schianto, in seguito al quale il ricavato di quella partita venne destinato dai compagni di scuola all’acquisto di un elettrostimolatore.

Un gesto per il quale ancora una volta i genitori di Marco, Silvana e Giuseppe, e quelli di Samuele, Giovanna e Paolo, ringrazieranno nel corso della partita di giovedì: “I compagni di scuola di Marco mi hanno spiegato di essere stati invitati durante la partita a dedicare qualche pensiero a Samuele e Marco – spiega Silvana – Abbiamo colto la palla al balzo e abbiamo inviato un nostro ringraziamento perchè venga letto in quella occasione”.

Il rimpianto di Silvana, infatti, con quel cuore grande che solo chi conosce da vicino tanta sofferenza può dimostrare, è paradossalmente quello di non aver ringraziato abbastanza chi è stato vicino a lei e a Marco in questi mesi: “Avrei voluto farlo pubblicamente più spesso, in questi mesi – spiega – vorrei dire a tutti il mio silenzio degli ultimi mesi non è dato da una mancanza di gratitudine verso tutte le persone che ci hanno aiutato e continuano ad aiutarci, ma dal fatto che siamo ancora oggi in una situazione critica. Mi sono trasferita qui a Lecco per seguire Marco, lasciando famiglia e lavoro per dedicarmi totalmente a lui e seguirlo in questo percorso lungo e difficile. Passo 14 ore al giorno in ospedale e a volte non ho il tempo per farmi una doccia, sembra impossibile ma è così… sono sola e lontana da casa, è davvero dura. Però le persone che ci hanno aiutato e continuano a farlo sono davvero tantissime, innumerevoli: volevo davvero con il cuore cominciare a ringraziarle tutte”.