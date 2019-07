Oltre a Deborah Ballesio, morta sul colpo, sono rimaste ferite altre due donne e una bambina che si trovavano all’interno del locale. In particolare: una donna di 55 anni è stata colpita da un proiettile a una gamba riportando la frattura del perone ed è stata dimessa con 30 giorni di prognosi; un’altra donna con alcune schegge in una gamba che si trova in osservazione breve al pronto soccorso e salvo complicazioni verrà dimessa in giornata; colpita di striscio anche una bambina che dopo le cure del caso è stata dimessa nel corso della notte tra sabato e domenica.